Это под силу только самым внимательным.

Если вы любите сложные вызовы, то точно захотите испытать свое зрение с помощью интереснейшей головоломки от УНИАН.

Такие задания проверяют вашу способность сосредотачиваться на деталях и быстро выделять что-то "лишнее" на картинке. На этот раз перед вами 19 рисунков рыжих котиков, которые мирно смотрят вдаль.

Как вы могли догадаться, если уже решали такие головоломки, 18 из них абсолютно одинаковые. Ваша задача заключается в том, чтобы быстро найти того домашнего любимца, который отличается от других.

Видео дня

На этот тест дается всего семь секунд. Если вы справитесь быстрее, то можете гордиться своим зрением!

Разгадка

У одного из котиков в нижней части рисунка белая "кисточка" на хвостике.

Интересные головоломки от УНИАН

Если вам понравился этот тест, то попробуйте пройти похожий, но на этот раз с оленями. Суть такая же - надо отыскать среди рогатых одного особенного.

Также предлагаем вам поиграть в детектива и выяснить, что не так на рисунке с ужином влюбленной пары.

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