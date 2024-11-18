Надо найти ошибку на картинке всего за пять секунд.

Когда мы влюбляемся, то можем превратиться в невнимательных людей, которые не замечают даже очевидное. Предлагаем вам взглянуть на такую пару в новой головоломке от УНИАН.

Перед вами влюбленные мужчина и женщина, которые приятно общаются во время романтического ужина. Девушка одета в элегантное платье, а парень - в светлый свитер. Вы можете увидеть на столе бокалы с напитками и несколько вкусных блюд. На стенах заведения висят картины, а с потолка свисают лампочки.

Только очень внимательный взгляд позволит вам определить, что именно не так на этой картинке. А усложнит эту задачу ограничение во времени - у вас есть всего пять секунд на уверенную победу.

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Ответ на тест

Самые внимательные читатели точно заметили, что девушка ест свою курицу соломинкой для сока.

Другие задачки и тесты

Если вам нравится искать лишнее, то попробуйте взглянуть на большое помещение больницы и определить, кто из людей в медицинской форме не является врачом.

А если вы фанат оптических иллюзий, то с удовольствием попробуетеразыскать утку в столичном парке Наталка.

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