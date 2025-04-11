На поиски дается всего семь секунд.

В последние дни в Киеве снежит, поэтому жители столицы публикуют в сети множество "зимних" снимков. Фотограф Александр Синица сделал идеальное для оптической иллюзии фото, на котором мы скрыли удивленного голубя.

Эта загадка - настоящий вызов для вашей внимательности. На первый взгляд это обычное фото заснеженного двора, но на самом деле на нем спряталась хорошо известная всем птица - белый голубь.

Ваша задача - найти ее менее чем за 7 секунд. Легко сказать, правда? Но усложняет дело то, что птица имеет белоснежные перья и практически полностью сливается с фоном. Именно из-за этого большинство людей смотрят на изображение и видят лишь пейзаж, совершенно не замечая птицу.

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Подсказка

Ищите у основания одного из деревьев, на уровне земли. Голубь может прятаться там, где снег создает иллюзию неровного покрова.

Ответ

Голубь сидит на земле, рядом со стволом дерева. Его силуэт почти незаметен, но если всмотреться внимательно - можно увидеть контуры головы и хвоста. Именно благодаря белому цвету он стал "невидимым" на фоне снега.

Удалось ли вам заметить его без подсказок? Если да - у вас действительно зрение, достойное орла!

Интересные оптические иллюзии

Ранее мы предлагали вам интересную головоломку с мудрыми воронами, которые спрятали котенка. Заметить его очень быстро могут только люди с очень острым зрением.

Также предлагаем "поиграть" с числами и отыскать на оптической иллюзии число, которое не имеет пары. Это только кажется легкой задачей, поскольку чисел - десятки.

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