Перед тем, как браться за поиски воробья, нужно вспомнить, чем эта птица отличается от дятла.

Загадки для взрослых и детей в форме оптических иллюзий могут быть полезными - помочь улучшить внимательность, логическое мышление, способность на чем-то быстро концентрироваться.

Новая головоломка такова - нужно среди большого количества дятлов разыскать воробья. Чтобы справиться вовремя с заданием, придется попотеть, поскольку на работу необходимо потратить только 7 секунд.

До того, как включать секундомер, засекать время и начать поиски, нужно вспомнить, как выглядит воробей. Стоит определить, по какому признаку его проще всего будет найти среди дятлов. После этого можно приступать к выполнению задания.

Видео дня

Воробей сильно отличается от дятлов оперением. Дятлов можно узнать по красной "шапочке", а воробьев - по коричневой. Воробей был в правой части изображения.

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Ранее УНИНА опубликовал удивительно сложную оптическую иллюзию - нужно среди большого количества котов найти того, который одной деталью отличается от остальных. Уникальное животное стоит разыскать за 10 секунд.

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