Для того, чтобы вовремя справиться с задачей, следует очень быстро "сканировать" изображение.

Есть такая новая загадка на логику для детей и взрослых в форме оптической иллюзии - надо разыскать на картинке среди большого количества котов то животное, которое можно по определенному признаку назвать уникальным.

Задание удивительно сложное, поскольку нужно очень быстро сконцентрироваться и работать в условиях ограниченного количества времени - следует потратить на работу всего 10 секунд. Коты изображены достаточно подробно, а это значит, что "сканировать" их нужно очень быстро.

Возможно, вы сразу догадаетесь, на что именно стоит больше всего обращать внимание, и тогда поиски намного упростятся.

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Вот таков правильный ответ - уникальным был кот, который имел не такой медальон, как у остальных. У животного, которое находится в среднем ряду справа, на медальоне изображен кот, а у остальных - скелет рыбы.

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Ранее УНИАН разместил такую непростую оптическую головоломку - среди большого количества жирафов за 8 секунд нужно разыскать козу, которую можно назвать невоспитанной. Чтобы уложиться во временной лимит, необходимо очень быстро рассматривать изображение.

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