Полиция проводит расследование, правда, не знает, что потом будет делать с виновными.

Со склона горы в немецкой Баварии исчезла двухметровая фаллическая скульптура. По данному факту полиция проводит расследование. Хотя правоохранители не знают, что будут делать, если найдут виновных.

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«Мы не знаем, является ли это уголовным преступлением или нет», – заявил представитель полиции Хольгер Стабик.

По его словам, будет сложно определить, кто может быть пострадавшей стороной по делу, так как у статуи нет владельца.

Мэр близлежащего Реттенберга Николаус Вайссинджер назвал исчезновение скульптуры «позором».

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Деревянная скульптура появилась на горе Грюнтен около четырех лет назад.

Никто не знает, кто ее установил. По одной из теорий, это сделали жители Реттенберга в честь празднования 1 мая.

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Автор: УНИАН