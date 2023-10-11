Это сорвало ее отпуск в Риме.

Женщина пожаловалась, что ее выгнали из самолета британской авиакомпании Jet2 из-за того, что она вспотела.

Историю 56-летней Хелен Тейлор публикует Independent. Так, 2 октября женщина вместе со своим мужем собралась лететь в мини-отпуск из Ньюкасла в Рим. Она говорит, что страдает диабетом второго типа, а также переживает менопаузу.

На борту самолета Тейлор почувствовала легкое головокружение и начала потеть. "Я только что поела после того, как не ела весь день, а у меня диабет 2-го типа, так что это просто уровень сахара в крови повысился. Все, что мне нужно, - это сесть и выпить воды, и я буду в полном порядке", - рассказала она.

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Женщина утверждает, что уже через несколько минут чувствовала себя нормально, однако стюардесса посоветовала ей пройти медицинское обследование, а спустя 10 минут и вовсе сказала выйти из самолета. "Мы приняли решение, что вам придется покинуть самолет, мы считаем, что вы представляете опасность для полета", - цитирует ее женщина.

Тейлор говорит, что обсудила это с капитаном и тот согласился, что она выглядит готовой к полету, однако поддержал решение стюардессы. "Я никогда в жизни не слышала ничего настолько нелепого. Они принимали решение на основании необоснованных доказательств, поскольку не были врачами", - возмутилась женщина.

После этого, как утверждает Тейлор, их "таскали по аэропорту", заставляли возвращать беспошлинные покупки и допрашивали на пограничном контроле. Женщина говорит, что несколько дней пыталась связаться с компанией, чтобы ей вернули деньги за отдых, однако безуспешно.

В итоге в Jet2 заявили, что экипаж принял решение высадить Тейлор после общения с независимыми специалистами в области медицинской авиации. "После проведения дальнейшего расследования, которое является абсолютно приоритетным, мы связались с г-жой Тейлор, чтобы принести ей извинения и возместить стоимость ее отдыха в качестве жеста доброй воли", - сказали они.

Другие странные ситуации в самолетах

Ранее сообщалось, что путешественница пыталась ввезти Миннесоту коробки с фекалиями жирафа, однако столкнулась с рядом проблем.

А пассажир самолета, следовавшего из Германии в Македонию, рассказал о своей "жестокой" мести соседу, который постоянно трогал его кресло.

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