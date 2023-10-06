Путешественница, побывавшая в Кении, не смогла воплотить свои намерения.

Что только люди не пытаются провезти с собой в самолете – в багаже или ручной клади. Необычный багаж в виде небольшой коробки с фекалиями обнаружили у женщины, которая прибыла в аэропорт Миннеаполис-Сент-Пол в Миннесоте. Перед этим она путешествовала в Кению, где и собрала это "сокровище".

Как сообщает Associated Press, агенты федеральной таможни помешали планам женщины из штата Айова, пытавшейся провезти в штат Миннесота такой багаж. Ведь кал жирафов можно завезти в США только при наличии соответствующих разрешений, которых у женщины не было. Так что ей пришлось задекларировать фекалии и сдать их на таможню.

"Существует реальная опасность при ввозе фекалий в США. Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существует высокая вероятность того, что человек заразился болезнью через эти "драгоценности" и имел бы серьезные проблемы со здоровьем", – отметил директор Чикагской таможенной и пограничной службы ЛаФонда Д. Саттон-Берк.

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Среди возможных болезней, которые могут быть завезены из Кении, на таможне называют африканскую чуму свиней, обычную чуму свиней, болезнь Ньюкасла и тому подобное.

Женщина, личность которой не установили, сообщила чиновникам, что хотела сделать из привезенного украшения – как уже сделала с калом лося ранее. Однако превратиться в украшения этому грузу не было суждено – специалисты уничтожили кал жирафа.

Багаж во время авиаперелетов - интересные факты

Авиакомпания Air France, которая является одним из крупнейших авиаперевозчиков мира, заявила о предоставлении пассажирам новой услуги. Пассажиры теперь могут не везти багаж в аэропорт.

Сотрудник аэропорта назвал, какая мелочь может привести к тому, что ваш чемодан потеряется в аэропорту.

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