Перед тем, как начинать поиски, надо "включить" логику.

Визуальные загадки с подвохом для детей и взрослых могут помогать развивать логическое мышление и внимательность. Создана увлекательная оптическая иллюзия с котами - среди хвостатых надо разыскать чудака за 6 секунд.

Сначала надо разобраться, что может подразумеваться под словом "чудак". Подумайте логически, на что, возможно, следует обращать внимание. После этого можно запускать секундомер и искать странное животное.

Если вы поймете, в чем может заключаться подвох, то, возможно, справитесь с заданием менее чем за 6 секунд. Очень важно оставаться собранными во время поисков, не перескакивать хаотично из одного угла изображения в другой - стоит работать последовательно и очень быстро, и тогда поиски дадут положительный результат.

Видео дня

Чудаком среди котов является хомяк. Это животное "спрятали" неподалеку правого верхнего угла оптической загадки.

Опубликована очень сложная головоломка

Среди кучи разных книг следует разыскать одну, в которой есть закладка. На поиски такой книги надо потратить 7 секунд. Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, надо вспомнить, где именно в книге может быть видна закладка.

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