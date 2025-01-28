Нужно показывать ребенку, что ваша похвала искренна.

Детей очень важно хвалить за их успехи, однако очень большое значение имеет форма похвалы. Как пишет CNBC, детский психолог из Лиги Плюща Бекки Кеннеди назвала короткую и казалось бы позитивную фразу-реакцию родителей на детские успехи, которая может помешать ребенку вырасти уверенным и успешным человеком.

"Ваш ребенок получает хорошую оценку на тесте. "Молодец!" — отвечаете вы. Сценарий кажется довольно простым — но эти два слова могут обернуться против вас. Если вы не добавите более конкретную форму похвалы в конце, "молодец" может стать "концом разговора", — сказала Кеннеди.

Она рекомендует всегда задавать уточняющие вопросы, чтобы показать ребенку, что ваша похвала искренна, и подчеркивать позитивное поведение, которое вы хотите, чтобы он развивал.

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Как объяснила Кеннеди, идея состоит в том, чтобы помочь ребенку обрести уверенность и не дать полагаться на внешнее подтверждение, помогая ему стать более успешным в дальнейшей жизни.

В целом, фраза "молодец" сама по себе не вредна, сказала Кеннеди. Но если ваш ребенок школьного возраста приносит домой научную работу, которой он гордится, то, задавая конкретные вопросы и проявляя искренний интерес, вы, скорее всего, укрепите его уверенность в себе, отметила она.

Ранее психолог и автор Ализа Прессман писала для CNBC, что конкретная похвала помогает детям развивать внутреннюю эффективность, а это значит, что они будут верить в свои собственные способности и с большей вероятностью будут бросать вызов себе в достижении своих целей.

"Когда мы говорим "Молодец!", это должно быть искренне и конкретно. Говорите детям, когда вы признаете их реальные усилия, настойчивость, креативность, независимость и компетентность", — написала Прессман.

Ранее психолог рассказывал о 10 бестактных вопросах, которые ни пр каких обстотельствах нельзя задавать женщине.

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