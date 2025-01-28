Детей очень важно хвалить за их успехи, однако очень большое значение имеет форма похвалы. Как пишет CNBC, детский психолог из Лиги Плюща Бекки Кеннеди назвала короткую и казалось бы позитивную фразу-реакцию родителей на детские успехи, которая может помешать ребенку вырасти уверенным и успешным человеком.
"Ваш ребенок получает хорошую оценку на тесте. "Молодец!" — отвечаете вы. Сценарий кажется довольно простым — но эти два слова могут обернуться против вас. Если вы не добавите более конкретную форму похвалы в конце, "молодец" может стать "концом разговора", — сказала Кеннеди.
Она рекомендует всегда задавать уточняющие вопросы, чтобы показать ребенку, что ваша похвала искренна, и подчеркивать позитивное поведение, которое вы хотите, чтобы он развивал.
Как объяснила Кеннеди, идея состоит в том, чтобы помочь ребенку обрести уверенность и не дать полагаться на внешнее подтверждение, помогая ему стать более успешным в дальнейшей жизни.
В целом, фраза "молодец" сама по себе не вредна, сказала Кеннеди. Но если ваш ребенок школьного возраста приносит домой научную работу, которой он гордится, то, задавая конкретные вопросы и проявляя искренний интерес, вы, скорее всего, укрепите его уверенность в себе, отметила она.
Ранее психолог и автор Ализа Прессман писала для CNBC, что конкретная похвала помогает детям развивать внутреннюю эффективность, а это значит, что они будут верить в свои собственные способности и с большей вероятностью будут бросать вызов себе в достижении своих целей.
"Когда мы говорим "Молодец!", это должно быть искренне и конкретно. Говорите детям, когда вы признаете их реальные усилия, настойчивость, креативность, независимость и компетентность", — написала Прессман.
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