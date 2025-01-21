Стоит дважды подумать, прежде чем задавать такие вопросы.

Прежде чем спросить что-либо в разговоре с собеседником, подумайте, тактичный ли это вопрос или раздражающий и оскорбительный. Часто такие вопросы в отношении женщин могут быть полностью основаны на невежестве или заданы под влиянием пассивной агрессии и осуждения, пишет Мишель Хортон в статье для Yourtango.

Вот 10 супер-нетактичных вопросов, которые ни при каких обстоятельствах нельзя задавать женщинам.

1. "Ты устала?"

Что она слышит: "Ух ты, ты выглядишь ужасно".

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Никто не стремится выглядеть уставшим. И поэтому женщина, особенно если она не так уж устала (возможно, виноват неудачный макияж) начинает думать: что не так с моим лицом?

2. "Как ты все успеваешь?"

Что она слышит: "Ты ведь все успеваешь, не так ли? Твоя жизнь выглядит такой идеальной... не так ли? У тебя все получается... верно?"

Как отмечает Хортон, этот вопрос усиливает гендерные стереотипы, преуменьшает трудности, с которыми сталкиваются женщины при совмещении нескольких ролей, и может показаться пренебрежительным или покровительственным.

Согласно исследованию 2013 года, он подразумевает, что напряженная жизнь является каким-то сверхчеловеческим для женщины, а не обычным опытом для людей всех полов.

3. "Чего ты ждешь?"

Что она слышит: "Скорее уже!!!"

"Почему ты не замужем? Почему у тебя еще нет ребенка? Нужно родить, нужно найти мужа, нужно начать бизнес… Чего ты ждешь?".

Будь то размер семьи, решения о фертильности, карьерные цели или супружеские ситуации, людям не нужно оправдывать или объяснять свой личный выбор — и им уж точно не требуется, чтобы их к нему принуждали.

4. "Ого, это что, то самое время месяца?"

Что она слышит: "Твои эмоции и мысли имеют меньший вес, потому что, знаете ли, месячные и все такое".

Ничто не обесценивает чувства женщины так, как этот "умный вопрос", отмечает Хортон.

Исследования 2011 года показали, что это считается неуместным, поскольку увековечивает вредные стереотипы о женском поведении, подразумевая, что эмоции или реакции женщины обусловлены исключительно ее менструальным циклом. Это часто рассматривается как способ игнорировать ее истинные чувства и потенциально подорвать ее способность действовать.

5. "Чем ты занимаешься весь день? (в адрес домохозяйки)

Что она слышит: "Ух ты, твоя жизнь кажется скучной".

Чего вы ожидаете от этого вопроса? Краткое изложение ее ежедневных обязанностей домохозяйки? Признание, что, да, она тайно ничего не делает целый день?

6. "А ты не слишком молода/стара для этого?"

Что она слышит: "Хм. Ты не можешь этого сделать".

Не стоит судить о достижениях, целях или выборе женщины по ее возрасту. Это считается неуместным, потому что часто исходит из общественного давления, которое ценит молодость в женщинах. Такой вопрос воспринимается как суждение о ее внешности и потенциально подрывает ее самооценку, независимо от возраста.

7. "Ты ведь не феминистка, не так ли?"

Что она слышит: "Хочешь неловко поспорить?"

Как пишет Хортон, на самом деле, этот вопрос заслуживает только одного ответа: "Я действительно считаю, что женщины и мужчины заслуживают равной защиты закона, что, технически, и есть феминизм".

8. "Знаешь, что это вызывает, да?" (в адрес беременной женщины)

Что она слышит: "Слишком глупая для контроля рождаемости, тупица?"

9. "Тебе стоит это есть/пить?"

Что она слышит: осуждение.

Не стоит лезть в чужие дела, когда дело касается еды. Независимо от того, исходит ли этот вопрос от благонамеренного друга, осуждающего друга-врага или ярого вегана, это всегда раздражающий вопрос во всех его проявлениях, отмечает Хортон

10. "Ты беременна?"

Что она слышит: "У тебя внутри растет человек или просто толстеешь в районе живота?"

Исследование 2020 года показало, что этот вопрос может потенциально вызвать чувствительные эмоции, связанные с проблемами фертильности, проблемами с образом тела или прошлыми потерями беременности.

Ранее психолог назвала три самых опасных стиля воспитания детей, которые значительно усложняют им жизнь.

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