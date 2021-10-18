В Balloon World Cup встретились представители из 32 стран.

В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком Balloon World Cup.

Как сообщает "Би-би-си", турнир проходил на площадке размером 8 на 8 метров.

Посреди нее поставили автомобиль, диваны и другие предметы, которые мешали игрокам.

Единственным правилом игры было удержание шарика в воздухе как можно дольше, при этом не мешая своему сопернику. Игрок получал очко, если другой спортсмен не успевал отбить шарик и он касаелся пола.

В Balloon World Cup соревновались представители из 32 стран, а его победителем стал перуанец.

Сам чемпионат мира по игре в воздушный шарик вдохновлен вирусными видео из тик-тока братьев Антонио и Диего Арредондо из Орегона, которые тоже состязались в турнире.

Чемпионат мира организовал защитник "Барселоны" Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос, который заметил вирусные тиктоки.

"Мы играли в эту игру в детстве, а на карантине захотели попробовать сыграть в неё снова. Мы даже спорили друг с другом и снимали видео в слоу-мо, чтобы посмотреть, коснулся ли шарик пола. А затем решили разместить видео в тиктоке. Проснулись — видео уже набрало миллион лайков. Затем просто решили снимать подобные видео дальше, пока на нас не обратили внимание Ибай и Жерар", - рассказал один из братьев Арредондо.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черногории объявили победителя чемпионата по лени.

Автор: Олег Давыгора