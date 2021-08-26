Участникам уникальных соревнований разрешалось лежа есть, пить, разговаривать, пользоваться телефонами, читать книги и посещать уборную один раз в 8 часов.

Жительница Черногории Дубравка Аксич получила 300 евро за победу в соревнованиях по лени.

Женщина получила денежный приз за то, что она установила рекорд, пролежав на открытом воздухе 117 часов, сообщили организаторы состязаний в Facebook.

Соревнования стартовали в Черногории несколько дней назад: участники одновременно легли на покрывала и матрасы. Победителем же становится тот, кто пролежит на покрывале как можно дольше.

По правилам участники могут есть, пить, разговаривать, читать книги и пользоваться телефонами. Вставать разрешается всего раз в восемь часов - для похода в туалет.

Такие соревнования проводятся в Черногории ежегодно. Последний рекорд ленивого лежания установили участники шестых открытых соревнований в 2018 году. Тогда Жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, а также жительницы Подгорицы Милка Додерович и Тивата Дияна Лабович стали победителями после того, как пролежали 49 часов. До этого рекордсменом считался Марко Джурович, который не вставал с матраса 37 часов.

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Автор: Олег Давыгора