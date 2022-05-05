Шария задержали в Испании 4 мая.

4 мая испанские правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария по запросу СБУ. Украинские правоохранители уже пообещали экстрадировать подозреваемого в госизмене на Родину.

Блогер более года скрывался за границей от следствия, поэтому новость о его задержании украинский сегмент соцсетей отметил с особо острой иронией.

Дело Шария

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан.

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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