Оливер посоветовал, как не пересушить жареную курицу.

Все любят жареную курицу, но ее трудно идеально приготовить на сковороде и не пересушить.

Издание Mirror описало секретную технику звездного британского шеф-повара Джейми Оливера. Чтобы сохранить сочность курицы, он использует молоко.

"Это одно из моих абсолютных любимых блюд, это настоящее наслаждение - вы получаете замечательный ореховый пикантный вкус от растопленного масла и цитрусовый, почти винный вкус лимона, который готовится медленно", - отметил кулинар.

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Чтобы приготовить блюдо, вам понадобится:

целая курица - 1,8 кг;

семена фенхеля - 1 ч.л.;

несоленое сливочное масло - 200 г;

чеснок - одна головка;

лук - 2 шт;

фенхель - две луковицы;

лимон - 1 шт.

шалфей - 30 г, большой пучок;

корица - 1 палочка;

молоко - 1-1,5 л.

Курицу разделите на порционные куски. Далее приправьте их большим количеством соли и перца, а также одну чайную ложку семян фенхеля. Поставьте большую антипригарную сковороду на средне-сильный огонь с 50 г сливочного масла. Добавьте куриные крылышки, ножки и окорочка кожей вниз, чтобы подрумянить их на сковороде примерно три с половиной минуты или до золотистого цвета, периодически переворачивая.

Когда масло станет темно-коричневого оттенка, пора переложить курицу на тарелку, а оставшееся на сковороде масло выбросить.

Повторите процесс с остальными кусками курицы, последней на сковороду попадет грудка. Затем поджарьте чеснок, пока тот не станет золотистым. Очистите и нарежьте лук четвертинками, и добавьте в сковороду. Мелко нарежьте стебли фенхеля, останавливаясь, когда попадете на луковицу, затем мелко нарежьте верхушки листьев, а луковицу нарежьте четвертинками, добавляя в сковороду по ходу. Очистите дно кастрюли от липких кусочков, затем сделайте в середине углубление и добавьте последние 50 г сливочного масла.

Положите в сливочное масло большие куски лимонной цедры, положите большую горсть листьев шалфея и добавьте палочку корицы. Обжариваем все пару минут, или до мягкости овощей, периодически помешивая содержимое сковороды.

Положите в сливочное масло крупные куски лимонной цедры, большую горсть шалфея и добавьте палочку корицы. Теперь наступает волшебная часть, чтобы сохранить курицу красивой и влажной: налейте примерно один литр молока (половина курицы должна быть погружена) и соскребите все липкие кусочки на сковороде, прежде чем выжать лимонный сок.

"Цедра как бы расщепит молоко, создав соус, который является абсолютно фантастическим", - объясняет Оливер.

Затем нужно уменьшить огонь, накрыть сковородку промасленной бумагой и тушить вкусную курицу в течение 50 минут. В последние 20 минут попробуйте и проверьте приправу и выньте палочку корицы. Чтобы подать прекрасно влажную курицу, снимите мясо с костей и разделите его на тарелки.

Другие рецепты Джейми Оливера

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Кроме того, Оливер раскрыл самые распространенные ошибки в приготовлении омлета.

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