Диетологи рекомендуют куриное мясо, как замену для других видов мяса, но оно также влияет на здоровье кишечника.

Здоровье кишечника влияет на общее состояние человека, поэтому больше внимания начали уделять внимание продуктам, которые едим. В этом отношении животные белки приобрели дурную славу, в том числе курица.

Издание Health digest пишет, что в целом рекомендация состоит в том, чтобы в основном держаться подальше от обработанного и красного мяса. В исследовании 2017 года, опубликованном в Journal of Translational Medicine, указано, что когда вы едите красное мясо, повышается уровень триметиламин-N-оксида (ТМАО), что, в свою очередь, подвергает вас риску сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, эксперты часто рекомендуют курицу в качестве успокаивающего и безопасного варианта для тех, кто испытывает проблемы с пищеварением. Это хороший источник белка, к тому же легко усваиваемый по сравнению с другими источниками животного белка. Белок не только поддерживает здоровье кишечника, он также помогает сохранить здоровье костей, мышц, кожи и волос. Помимо белка, курица содержит еще одно полезное для кишечника вещество - триптофан.

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Как триптофан влияет на здоровье

По словам исследователя микробиома и соучредителя BIOHM Health Махмуда Ганнума, употребление курицы может напрямую влиять на настроение благодаря тому, что содержащаяся в мясе аминокислота триптофан влияет на здоровье кишечника (по материалам Parade).

"Триптофан связан с повышением уровня гормона серотонина в нашем мозге", - объяснил Ганнум, который также отметил высокое содержание витамина B12, железа, меди, цинка и холина в популярном мясе птицы.

Триптофан также связан с улучшением сна, уровня энергии и здоровья иммунной системы. Исследование 2021 года, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, показало, что с возрастом организм нуждается в триптофане для борьбы с воспалениями и поддержания здорового микробиома кишечника.

Автор исследования доктор Карлос М. Исалес, который также является содиректором Центра здорового старения MCG и заведующим отделением эндокринологии, диабета и метаболизма MCG, поделился: "Мы считаем, что микробиом играет важную роль в процессе старения, и мы думаем, что одним из таких игроков в процессе старения является триптофан, который производит метаболиты, влияющие на функции каждого органа."

Исследование также показало, что низкий уровень триптофана связан с более низким уровнем Mucispirillum и Blautia, двух типов бактерий, дружественных кишечнику, которые также низки у людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Как есть курицу для здоровья кишечника

Не все виды курицы одинаково полезны для кишечника. На самом деле, лучше избегать мясных палочек или курицы с кожей, так как они содержат больше жира и могут быть тяжелыми для пищеварительной системы. Жареная курица также не является благоприятным для кишечника вариантом.

По мнению экспертов, лучше всего употреблять курицу без кожи, идеально подходит куриная грудка, но нужно обращать внимание на ингредиенты, которые вы добавляете во время приготовления мяса. Лучше всего сочетать курицу с такими продуктами, как йогурт, лук-порей, лук и чеснок.

Курица, приготовленная на гриле или запеченная с правильным количеством оливкового масла extra virgin для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, может стать вкусным основным блюдом на обед.

Еще одна проблема, связанная с мясом любого вида, - это способ его хранения. Чтобы свести к минимуму риск заражения пищевыми болезнями, не оставляйте курицу надолго в холодильнике.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите курицу каждый день.

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