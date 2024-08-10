Эти породы собак будут хорошими друзьями для людей.

Собаки являются лучшими друзьями для людей, однако есть те, которые могут стать самыми милыми животными. Эксперты назвали самые приятные породы собак, которые всегда вас будут радовать, пишет StudyFinds.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы являются очаровательными пушистыми щенками, которые вырастают в красивых взрослых собак. Независимо от возраста, они поражают своей мягкой золотистой шерстью. Эта порода также очень фотогенична.

"Сочетание их милых карих глаз, длинных локонов, висячих ушей и глуповатой улыбки равно одному большому пакету милости. По характеру они дружелюбны, преданны и стремятся угодить, что делает их легкими для дрессировки. Они также являются идеальными семейными собаками, поскольку ласково относятся к детям", - отмечают в материале.

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Вельш-корги пемброк

Эти собаки могут удивить некоторых людей тем, что это выносливая порода, которая привыкла к жизни на ферме. В Spruce Pets отмечают, что эти корги ассоциируются с милыми маленькими феями из валлийской легенды, которых любят маленькие феи.

Также корги являются прекрасными домашними любимцами. Они игривые, умные и ласковые собаки, но они требуют много физических упражнений и внимания.

Папилон

Папилоны являются французскими собаками с большими характерными ушами. Они нуждаются в дополнительном уходе, однако в конце концов получаются замечательными домашними любимцами.

Daily Paws описывает эту породу как "умных друзей людей", которые веками были любимцами королевских особ.

Бернская горная собака Бернская горная собака

Бернская горная собака также прекрасна во взрослом возрасте. Люди говорят, что у этих собак золотые сердца. Они известны тем, что спокойны, ласковы и прекрасно ладят с детьми.

"Всемирный фонд защиты животных добавляет, что это еще одна порода, которая всегда кажется улыбающейся. Вы не сможете насмотреться на их роскошную пушистую гриву, которая так и просится в объятия. Это дружелюбные и счастливые собаки, которые станут украшением любого дома", - добавляют в издании.

Такса

Часто эту собаку сравнивают с сосиской. Когда-то таксы были туннельными охотниками, которые охотились на грызунов. Сейчас они являются домашними любимцами во многих семьях.

Несмотря на свой маленький рост, таксы являются прекрасными сторожевыми собаками. Их хорошо заводить как домашних любимцев. Однако эксперты говорят, что их охотничья натура делает их склонными к рытью, лаю, поэтому они имеют тенденцию залезать в вещи, если их оставляют надолго наедине.

Бигль

Бигль является фотогеничной маленькой собачкой. Благодаря своей роскошной шерсти они имеют великолепный вид.

"С дружелюбным нравом и большими глазами, постоянно похожий на щенка внешний вид биглей, бесспорно, очарователен", - подчеркивает Southern Living.

Йоркширский терьер

Йорки являются крошечными собачками с шелковистой шерстью, которые нуждаются в постоянном уходе, чтобы иметь наилучший вид. Эти собаки любят быть в центре внимания. Parade Pets утверждает, что перед ними трудно устоять, однако благодаря их миниатюрному росту вы можете брать их с собой повсюду, куда бы вы ни пошли.

Другие интересности о собаках

Как писал УНИАН, эксперты рассказали о 10 породах собак, которые ненавидят оставаться в одиночестве. Поэтому если вы собираетесь постоянно путешествовать, то лучше не заводите таких животных.

Также было названо 10 пород собак, которые являются добрыми и игривыми. Среди них есть бигль, колли, ирландский сеттер, бульдог, мопс и другие породы.

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