Хотя срок годности на бутылке это полезный показатель, он предполагает, что продукт хранился должным образом.

Оливковое масло - это очень полезный и популярный продукт в кулинарии. Однако при его использовании следует понимать, может ли оно испортиться.

Как пишет The Daily Meal, хотя оливковое масло прогоркнет и потеряет как вкус, так и питательные свойства, оно не навредит вашему здоровью, если вы случайно используете его в рецепте.

Как понять, что масло испортилось

Налейте немного, понюхайте и попробуйте - это лучший способ узнать, все ли хорошо с продуктом. Будьте уверены, что вы не отравитесь.

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Если оливковое масло напоминает вам по запаху коробку цветных карандашей или имеет вкус старой губной помады, это означает, что его жизнь закончилась. Также оно может казаться прогорклым.

Хотя срок годности на бутылке это полезный показатель, он предполагает, что продукт хранился должным образом. Тепло и свет может лишь за несколько месяцев испортить оливковое масло первого отжима.

Почему портится масло

Оливковое масло содержит хлорофилл - микроскопические молекулы, которые придают растениям зеленый цвет и производят кислород. Когда этот продукт подвергается воздействию света, это запускает процесс фотоокисления. Это разрушает вещества, которые делают оливковое масло таким полезным, в частности, полезные жиры и антиоксиданты.

Когда эти компоненты разрушаются, они начинают образовывать так называемые свободные радикалы. Эти соединения связывают с повреждением клеток и истощением витаминов, что может повлиять на развитие болезни Альцгеймера, диабета и серьезные желудочно-кишечные расстройства.

Как ориентироваться в сроках хранения масла

Разные типы оливкового масла имеют разные сроки хранения. Это связано с объемом обработки, которую они проходят перед тем, как попасть в бутылку. Оливковое масло первого отжима пригодно от 12 до 18 месяцев, тогда как другие, более обработанные версии "проживут" немного дольше и будут полезными до двух лет при правильном хранении.

Стоит обратить внимание на даты сбора урожая в дополнение к наилучшему сроку. Хорошее правило - покупать оливковое масло с датой сбора прошлого года. Если нет даты сбора урожая, это может означать, что бутылка может содержать оливковое масло из оливок, которые собирали в течение нескольких месяцев. Это не является нарушением, однако наличие этой информации является верным признаком качества.

Другая информация о масле

Ранее УНИАН объяснял, для чего оливковое масло холодного отжима. Диетолог Йоханни Ангман отметила, что масла холодного отжима богаты антиоксидантами и витаминами. Они обладают противовоспалительными свойствами и способствуют ощущению сытости.

Растительное масло является основным продуктом на большинстве кухонь. Диетологи рассказали, какой тип растительного масла самый полезный или самый вредный для здоровья, а также как правильно выбрать масло для приготовления пищи,

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