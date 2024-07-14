Люди, потребляющие оливковое масло, имеют более низкие показатели преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло чрезвычайно питательно и обладает антиоксидантными, противовоспалительными и многими другими свойствами.

Польза оливкового масла

Оно считается одним из самых питательных масел для здоровья, поскольку содержит мононенасыщенные жиры, витамины Е и К, а также мощные антиоксиданты, такие как полифенолы. Оливковое масло способствует здоровью сердца, борется с воспалениями и улучшает общее самочувствие. Учитывая множество преимуществ оливкового масла, очень важно добавлять его в здоровый рацион, пишет Healthshots.

12 преимуществ оливкового масла для здоровья

Согласно исследованию 2020 года, польза оливкового масла для здоровья также включает снижение риска сердечных заболеваний. Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что люди, потребляющие более половины столовой ложки оливкового масла в день, имеют более низкие показатели преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто редко или никогда не употреблял его.

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1. Богато антиоксидантами

Полифенолы, токоферолы, фитостеролы, сквален, терпеновые кислоты и витамин Е — это некоторые антиоксиданты, присутствующие в оливковом масле первого отжима, которые помогают предотвратить повреждение клеток свободными радикалами. Слишком много свободных радикалов может вызвать окислительный стресс, который может привести к повреждению клеток.

По данным Министерства сельского хозяйства США, столовая ложка содержит 13% дневной нормы витамина Е и 7% дневной нормы витамина К.

2. Содержит противовоспалительные свойства

Хроническое воспаление является основной причиной таких заболеваний, как рак, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, артрит, ожирение, проблемы с сердцем. Оливковое масло содержит полифенолы, природное соединение с мощными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление.

3. Обладает антибактериальными свойствами

Олеуропеин, фитокомпонент оливок, обладает антибактериальными свойствами, которые могут подавлять или убивать вредные бактерии. Одним из них является Helicobacter pylori, бактерия, ответственная за язву желудка, рак желудка и другие желудочно-кишечные проблемы. Исследование на животных, опубликованное в 2022 году показало, что оливковое масло первого холодного отжима может помочь бороться с бактериями и поддерживать здоровый баланс кишечных бактерий.

4. Полезные жиры

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Эти жиры считаются полезными, поскольку они помогают снизить уровень плохого холестерина и одновременно повысить уровень хорошего холестерина, тем самым улучшая общее состояние здоровья сердца.

5. Полезно для здоровья сердца

Оливковое масло является основным источником жиров в средиземноморской диете, что связано с увеличением продолжительности жизни и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с другими диетами. Оливковое масло помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов, уменьшает воспаление и повышает уровень холестерина, и все это способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

6. Улучшает пищеварение

Включение оливкового масла в ежедневный рацион может помочь пищеварению. Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, могут напрямую всасываться в кишечнике. Они способствуют поддержанию здорового микробиома кишечника, что связано с улучшением иммунитета и уменьшением воспаления. Для многих здоровых взрослых употребление одной столовой ложки оливкового масла натощак утром может облегчить запор.

7. Предотвращает увеличение веса

Несмотря на свою калорийность, оливковое масло действительно может помочь в контроле веса, если его употреблять в умеренных количествах. Содержание полезных жиров помогает повысить чувство сытости и уменьшить тягу к нездоровым перекусам, что облегчает поддержание здорового веса.

8. Борется с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний. Обзор 2024 года показал, что оливковое масло может снизить риск развития болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций. Это потенциальное преимущество связано с тем, что оливковое масло уменьшает количество бета-амилоидных бляшек, нейровоспаление и окислительный стресс.

9. Снижает риск диабета 2 типа

Потребление оливкового масла связано со снижением риска развития диабета 2 типа. Мононенасыщенные жиры в оливковом масле улучшают чувствительность к инсулину и контроль уровня сахара в крови, что является решающим фактором в профилактике и лечении диабета. Метаанализ 2017 года показал, что добавление оливкового масла значительно снижает уровень сахара в крови и глюкозу в плазме натощак у людей с диабетом 2 типа.

10. Противораковые свойства

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак входит в число ведущих причин смертности. Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в оливковом масле помогают смягчить окислительный стресс и воспаление, которые способствуют развитию рака. Метаанализ 2022 года, опубликованный Публичной научной библиотекой One, показал, что люди, употребляющие оливковое масло, на 31% реже заболевают раком.

11. Помогает справиться с проблемами костей

Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для людей, страдающих ревматоидным артритом и другими проблемами костей. Регулярное употребление оливкового масла может помочь уменьшить боль в суставах и отек, связанные с этим заболеванием.

12. Уменьшает тревогу и депрессию

Оливковое масло может улучшить настроение, что поможет уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле поддерживают здоровье мозга и функцию нейромедиаторов, что может помочь вам защититься от проблем с психическим здоровьем.

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