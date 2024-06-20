Диетологи рассказали, что очень важно учитывать при выборе растительного масла.

Растительное масло является основным продуктом на большинстве кухонь. Диетологи рассказали, какой тип растительного масла самый полезный или вредный для здоровья, а также как правильно выбрать масло для приготовления пищи, пишет today.com.

"Растительное масло определенно может быть частью здорового питания", - отметила диетолог Натали Риццо.

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Как утверждают специалисты, масла представляют собой чистый жир, но жиры являются важным макронутриентом, который играет множество ролей в организме: от обеспечения нас энергией до поддержки функций клеток. Растительные масла снабжают организм дополнительными незаменимыми жирными кислотами и другими питательными веществами, которые способствуют общему здоровью, не говоря уже о том, что они облегчают приготовление пищи и делают ее намного вкуснее.

Растительное масло - как выбрать лучшее

При выборе растительного масла важно читать этикетки с пищевой ценностью и учитывать несколько факторов. Они варьируются от пользы для здоровья до вкуса и температуры приготовления.

Эксперты утверждают, что чем ниже содержание насыщенных жиров, тем лучше. Кулинарные масла с высоким содержанием насыщенных жиров могут иметь негативные последствия для здоровья при их чрезмерном использовании. К счастью, большинство масел также содержат ненасыщенные жиры, отметила Риццо.

Также эксперты рекомендуют выбирать растительные масла из нетропических фруктов, овощей, орехов или семян, поскольку они, как правило, более полезны для здоровья. Масла же из тропических растений (кокосовое, пальмовое и пальмоядровое) содержат гораздо больше насыщенных жиров и остаются твердыми при комнатной температуре. Другие типы твердых жиров, используемых в кулинарии, включают животные жиры, такие как сливочное масло или сало, как было доказано, повышают уровень плохого холестерина.

Кроме того, на пищевую ценность кулинарных масел влияет обработка. Рафинированные масла зачастую дешевле и служат дольше. Обычно они имеют очень нейтральный вкус и очень универсальны, что делает их практичным вариантом для многих домашних поваров. Однако процесс переработки также удаляет из масла ряд питательных веществ и полезных свойств, отмечают эксперты. Они советуют по возможности выбирать нерафинированные масла.

Растительное масло - какое самое полезное

Сообщается, что из-за множества хорошо изученных преимуществ для здоровья оливковое масло является лучшим выбором, по мнению экспертов. Оно также универсально, богато полезными жирами, в том числе мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление.

Эксперты рекомендуют выбирать "оливковое масло первого отжима", поскольку оно наименее обработано и обычно подвергается холодному отжиму, сохраняя больше питательных веществ и вкуса.

Среди других полезных кулинарных масел диетологи выделяет: масло из авокадо, кукурузное, арахисовое, соевое, виноградное, подсолнечное.

Растительное масло - какое самое вредное

Эксперты отмечают, что наименее полезным кулинарным маслом является кокосовое масло из-за высокого содержания насыщенных жиров.

"Практически любое масло, за исключением кокосового, является хорошим источником ненасыщенных жиров и полезным для здоровья вариантом приготовления пищи", - добавила диетолог Риццо.

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