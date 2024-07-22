Это простой и эффективный способ укрепить вашу иммунную систему.

Масла холодного отжима получают из семян, орехов или фруктов без использования высоких температур или химикатов, сохраняя их природные питательные вещества и полезные свойства. Включение этих масел в ваш рацион может предложить многочисленные преимущества для здоровья, включая усиление иммунитета, улучшение здоровья кишечника и содействие потере веса.

Как пишет Shefinds, богатые незаменимыми жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами, масла холодного отжима могут улучшить ваше общее самочувствие, добавляя замечательного вкуса вашим блюдам.

Диетолог Йоханни Ангман отметила, что масла холодного отжима богаты антиоксидантами и витаминами. Они обладают противовоспалительными свойствами и способствуют ощущению сытости.

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Преимущества масла холодного отжима

Ангман говорит, что добавление масла холодного отжима в ваш рацион является простым и эффективным методом укрепления вашей иммунной системы.

"Масла холодного отжима богаты антиоксидантами и витаминами, в частности витамином Е, который играет решающую роль в поддержании здоровой иммунной системы. Эти антиоксиданты борются с окислительным стрессом, уменьшают воспаление и укрепляют защиту организма от инфекций. Антиоксиданты, присутствующие в этих маслах, защищают ваши клетки от повреждений и укрепляют естественную защиту организма", - пояснила диетолог.

Относительно здоровья кишечника она отметила, что противовоспалительные свойства и здоровое содержание жира в маслах могут помочь защитить ваши органы.

"Эти масла содержат омега-3 жирные кислоты и мононенасыщенные жиры, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. Я часто советую своим клиентам использовать масла холодного отжима из-за их противовоспалительного действия. Здоровый кишечник имеет важное значение для общего благополучия, и эти масла могут помочь поддерживать сбалансированный микробиом кишечника, который является ключевым для пищеварения и иммунитета", - добавила диетолог.

Хотя многие люди считают масло врагом для похудения, это не совсем верно для масел холодного отжима.

"Полезные жиры в масле холодного отжима также могут помочь в потере веса, способствуя сытости и уменьшая потребность в нездоровых закусках. Эти масла могут помочь регулировать метаболизм и поддерживать сбалансированную диету, что является важными факторами устойчивой потери веса", - пояснила Ангман.

Начните с использования оливкового масла холодного отжима или льняного масла в качестве основы для домашней заправки для салатов. Сбрызните этим маслом вареные овощи или каши, чтобы добавить полезных жиров и улучшить вкус ваших блюд. Чтобы взбодриться утром, добавьте чайную ложку кокосового масла холодного отжима или масла семян льна в свои смузи, которые обеспечивают незаменимыми жирными кислотами. Вы также можете использовать эти масла в соусах, таких как хумус, или как основу для соусов для дополнительных питательных преимуществ.

Какие масла полезны

Исследователи из Швеции и Германии обнаружили, что замена сливочного масла смесью оливкового и высококачественного растительного масла улучшает уровень холестерина и долгосрочное здоровье сердца.

Растительное масло является основным продуктом на большинстве кухонь. Диетологи рассказали, какой тип растительного масла самый полезный или самый вредный для здоровья, а также как правильно выбрать масло для приготовления пищи,

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