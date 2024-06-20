После окончания карантина и пандемии коронавируса количество людей, которые завели собаку значительно выросла, а с этим и выросли сами цены на домашних любимцев. Портал The Scotsman назвал самые дорогие 10 пород собак, ориентируясь на предпочтения британцев.
1. Английский бульдог
Эта порода одна из самых дорогих и благородных среди всех остальных, заявляют кинологи. Отмечается, что английский бульдог является самой дорогой собакой Великобритании, ведь щенки продаются в среднем за 2 995 фунтов стерлингов (151 тысяча гривен).
2. Кавапу
Кавапу - это смесь спаниеля и пуделя. Эта порода занимает второе место среди дорогих пород собак со средней ценой 2 949 фунтов стерлингов (149 тысяч гривен).
3. Такса
Такой милый и маленький щенок обойдется в 2 537 фунтов стерлингов (128 тысяч гривен).
4. Кокапу
Средняя цена породы кокапу, которая выведена из кокер-спаниеля и пуделя, 2 471 фунт (125 тысяч гривен).
5. Кавалер Кинг Чарльз спаниель
Кавалер Кинг Чарльз спаниель занимает пятую строчку среди самых дорогих собак в Великобритании. Его примерная стоимость 2 458 фунтов стерлингов (124 тысячи гривен).
6. Чихуахуа
Чихуахуа является самой маленькой породой собак в мире, но ее стоимость составляет около 1100-1600 фунтов стерлингов (55-80 тысяч гривен).
7. Манчестер терьер
Приблизительная стоимость такой породы собак 1000-1500 фунтов (50-75 тысяч гривен).
8. Бордер колли
Несмотря на то, что бордер колли являются самыми умными собаками в мире, их цена несколько ниже английского бульдога или таксы. Если вы хотите завести такую породу собак, будьте готовы заплатить 900-1300 фунтов стерлингов (45-65 тысяч гривен).
9. Паттердейл-терьер
Кинологи отмечают, что паттердейл терьер требует мало внимания и ухода. Если вы хотите завести собаку и часто покидаете свой дом, эта порода идеально подойдет и обойдется в 900-1200 фунтов стерлингов (45-60 тысяч гривен).
10. Джек Рассел терьер
Дерзкого и любящего щенка Джек Рассела, известного в Украине как пса Патрона, можно приобрести уже несколько дешевле. Его приблизительная стоимость 700-1000 фунтов стерлингов (35-50 тысяч гривен).
Ранее УНИАН писал о 10 породах собак, которые отличаются блестящим интеллектом. Среди них немецкие овчарки, пудели и не только. Такие собаки быстро и легко учатся и защищают своих хозяев от опасности.