Температура заваривания также очень важна.

Когда дело доходит до заваривания чая, все зависит от времени. Особенно это важно, когда имеем дело с нежным и легким зеленым.

Как пишет mashed, нет жесткого правила для всего этого чайного семейства. Чтобы получить идеальный напиток, нужно самостоятельно исследовать свой любимый сорт листьев и тонкости его вкуса.

Однако, стоит учитывать, что большинство зеленых чаев должны настаиваться от одной до трех минут. Это может показаться коротким промежутком времени, но это много значит для этих сортов.

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Обычные любители чая могут удивляться, как можно смаковать чай после минуты замачивания, не обжигая рот. Но здесь нет никакого секрета - просто для его заваривания никогда не используется укроп.

Листья зеленого чая хрупкие и очень горячая вода может обжечь их, разрушив их вкусовой профиль. Используйте воду температурой от 70 до 85 градусов. За минуту замачивания в ней листьев, чай достаточно остынет, чтобы им можно было смаковать.

Чтобы не передержать листья в воде, стоит использовать таймер в телефоне или приобрести устройство отдельно. Это позволит использовать телефон для других целей и при этом параллельно отслеживать время.

В конце концов, нет "правильного" ответа, когда речь идет о времени замачивания. Это личное решение, которое базируется на желаемом вкусовом профиле потребителя и характеристиках чая, который он пьет. Тем не менее, держите под рукой таймер и помните об этих указаниях - это простой способ убедиться, что вы получите максимум от следующей чашки.

Польза зеленого чая

Идея о том, что зеленый чай полезнее кофе, существует уже много лет. Хотя подавляющее большинство людей выпивает хотя бы одну чашку кофе в день, но есть и те, кто считает зеленый чай лучшим утренним напитком.

Зеленый чай известен своими свойствами, которые способствуют укреплению здоровья. Заварка этого напитка содержит растительные соединения - катехины, среди которых эпигаллокатехин галлат, который является мощным антиоксидантом и борется с воспалением. УНИАН рассказывал, в какое время суток лучше всего пить зеленый чай.

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