Главное - не переходить в фазу глубокого сна.

Иногда после дневного сна вы можете проснуться свежим и отдохнувшим, а в других случаях чувствуете себя более измотанным, чем до отдыха. От чего это зависит и сколько в идеале должен длиться дневной сон, рассказал NewYork PostТомас Майкл Килкенни, доктор медицины, директор Института медицины сна.

Он утверждает, что дневной сон полезен, особенно если вы не получаете достаточно качественного сна ночью. Исследования показали, что недосыпание может привести к ухудшению когнитивных функций, повышению кровяного давления, диабету, проблемам с сердцем и почками, жировой болезни печени, потере памяти и депрессии. Дефицит сна также может ослабить иммунитет, а значит, повысить вероятность подхватить простуду или грипп. Продолжительная потеря сна является "катаболическим стрессором", а значит, может привести к нарушению обмена веществ и потере мышечной массы.

В то же время исследование в журнале Sleep Health, показало, что быстрый сон в течение дня полезен для мозга. Также было доказано, что сон повышает творческий потенциал и увеличивает радость.

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Однако для получения максимальной пользы от дневного сна важно следовать некоторым рекомендациям. Так, Килкенни отмечает, что главный принцип в дневном сне – краткосрочность:

"Сон должен быть относительно коротким и длиться не более 20-30 минут. Также полезны короткие сны продолжительностью около 10 минут".

При этом более длительный сон может вызвать эффект инерции сна - ощущение постоянной сонливости после пробуждения, которое приводит к снижению двигательной активности, трудностям в общении и рассуждениях, плохому настроению, ухудшению памяти и раздражительности.

Как объяснил доктор, этого состояния можно избежать, если не переходить в стадию глубокого сна – а она наступает примерно через 30-45 минут после засыпания.

По его словам, негативные последствия сна зависят от также от времени суток, когда вы дремлете. В частности, эксперты по сну утверждают, что с 13:00 до 15:00 - самое подходящее время для кратковременного дневного сна, поскольку организм испытывает естественный циркадный спад или снижение уровня энергии.

Ранее опубликоанное исследование показало, что короткий дневной сон может помочь сохранить здоровье мозга по мере старения.

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