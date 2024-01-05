Эксперт по сну поделился точным временем, которое вы должны выделить для дневного сна.

Эксперт по сну рассказал, сколько времени нужно дремать в течение дня, утверждая, что отдых всего на несколько минут может значительно улучшить память и снять усталость.

Издание Mirror пишет, что после долгого и утомительного дня все, что мы хотим сделать, - это прыгнуть в постель и закрыть глаза на часок-другой, особенно зимой. Однако, по мнению исследователей, дремота в течение длительного времени может не принести пользы и свидетельствовать об имеющихся заболеваниях.

По статистике, каждый пятый взрослый ежедневно дремлет по 20-30 минут. Для людей стало привычкой дремать в течение дня. Но эксперт утверждает, что не стоит дремать, чтобы восполнить часы драгоценного сна, пропущенные ночью.

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Доктор Майкл Грэднер, директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны в Тусоне, говорит: "Если вы дремлете, потому что просто не можете уснуть, это признак того, что у вас есть какая-то глубинная проблема со здоровьем. Вы либо не получаете достаточно сна ночью, либо качество вашего сна очень плохое".

NHS рекомендует взрослым регулярно спать семь или более часов в сутки для поддержания оптимального здоровья. Однако 15-45 минут сна - это идеальное количество времени для отдыха вашего тела, говорит Майкл.

"Сон продолжительностью от 15 до 45 минут может улучшить память и снизить усталость на весь оставшийся день". Он добавил, что если в остальном вы хорошо отдохнули, то такой сон "действительно может значительно повысить работоспособность".

Эксперт говорит, что вам следует выяснить, почему вы решили вздремнуть и нужен ли вам энергетический заряд.

"Если вы дремлете, потому что это помогает вам пережить день, то это, скорее всего, хорошо", - продолжает он. "Если вы потеряли счет времени во время короткого сна, то один из способов узнать, что вы дремали слишком долго, - это почувствовать после этого сонливость".

Согласно британскому медицинскому журналу Heart, дремать один или два раза в неделю полезно для здоровья. Исследование показало, что вероятность сердечно-сосудистых событий у 48 % людей была ниже, чем у тех, кто не дремал.

Предыдущие исследования показали, что дремота имеет когнитивные преимущества: люди, которые немного вздремнули, в последующие часы лучше справлялись с когнитивными тестами, чем те, кому не удалось немного вздремнуть.

Ранее УНИАН писал, что тренер по сну Макс Кирстен посоветовал, как лучше заснуть. По его словам, если перед сном есть ананас или пить его свежий сок, то можно улучшить свой сон.

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