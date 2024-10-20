Часто у людей много полотенец, они ими пользуются и в итоге имеют кучу вещей для стирки.

Кажется, куча свежих, готовых к использованию полотенец может принести в ваш дом гостиничное качество и лучшую гигиену. Но в этом вопросе есть другая сторона. Об этом говорится в материале SouthernLiving.

Отмечается, что хотя важно иметь достаточно полотенец для каждого члена вашего дома и гостей, масса махровой ткани может сделать ваш бельевой шкаф загроможденным и хаотичным.

"Мы часто обнаруживаем, что у людей много полотенец, они ими пользуются и в итоге имеют кучу вещей для стирки. Я обнаружила, что чем меньше у вас их есть, тем больше шансов успеть за этим", - говорит Клара Шон, владелица The Home Organized в Бирмингеме, штат Алабама.

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В то же время, по словам Лиз Дженкинс, владелицы A Fresh Space в Нэшвилле, штат Теннесси, чем меньше полотенец - тем лучше:

"В идеале каждый человек должен иметь минимум два и максимум четыре-шесть полотенец для ванны. Иметь чистый набор и один в стирке имеет смысл".

Дженкинс говорит, что многим женщинам, возможно, захочется иметь под рукой два полотенца - одно, чтобы высушить тело, а другое - для волос.

Другая вещь, которую надо учесть, это то, как часто вы принимаете гостей. В конце концов, посетители редко приносят свои собственные полотенца, и вы должны быть хозяином с достаточным количеством, говорит Кэти Келли, владелица и главный организатор Sistamatic Organizing в Атланте, штат Джорджия:

"Если вы живете сами и никогда не имеете ночующих гостей, вам, вероятно, не нужно держать под рукой много дополнительных полотенец".

Она отмечает, что дополнительные вещи следует хранить в шкафу для белья или в вакуумном пакете под кроватью.

Как часто нужно стирать полотенца?

Если вы собираетесь сократить количество полотенец в своем доме, важно их регулярно стирать. Однако вопрос о том, как часто ваше полотенце нужно стирать, является дискуссионным: некоторые эксперты рекомендуют делать это ежедневно, тогда как другие говорят, что вы можете использовать их три-четыре раза, прежде чем их нужно будет стирать.

Независимо от того, как часто вы решаете их стирать, профессионалы сходятся во мнении, что полотенца нужно развешивать, чтобы у них было достаточно места для высыхания, например, не зажимать их между халатом и влажной простыней.

Как хранить полотенца для ванны

Независимо от того, есть ли у вас два полотенца или 20, их надлежащее хранение просто не подлежит обсуждению. В конце концов, никто не хочет, чтобы на него свалилась лавина полотенец, когда он открыл дверцу шкафа для белья.

"Если есть шкаф для белья, как правило, складывание на полку, сворачивание их или сбор меньших полотенец в корзины или баки является хорошей идеей. Корзины могут быть очень полезными, поскольку полотенца можно аккуратно сворачивать или складывать возле душа или ванны", - рекомендует Дженкинс.

В свою очередь Келли советует жителям небольших жилищ не позволять ни сантиметру свободного пространства пропасть зря:

"Использование пустого пространства на стене имеет первостепенное значение. Настенная вешалка для полотенец или вешалка над унитазом может помочь создать больше места для хранения".

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