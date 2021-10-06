Оказавшись в неудобной ситуации, премьер рассмеялся.

Премьер-министр Денис Шмыгаль снова оконфузился на заседании Кабинета министров. Курьезный случай произошел в среду, 6 октября.

В частности, он предоставил слово нардепу Алексею Гончаренко, который принимал участие в заседании по удаленной связи. Когда стало понятно, что депутат из-за технических проблем не сможет обращаться к министрам, премьер сказал: "Слава Богу". После чего рассмеялся.

Через некоторое время Шмыгаль сказал Гончаренко, что его видят, но не слышат. "Проблемы со связью", - сказал премьер.

Отметим, ранее Шмыгаля рассмешил вопрос о переходе Украины на латиницу. В ходе недавней пресс-конференции премьера спросили, что он думает об инициативе секретаря СНБО Алексея Данилова, однако тот в ответ рассмеялся и посоветовал спрашивать о ней ее автора.

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Автор: Юрий Годован