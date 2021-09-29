Премьер ошибочно сказал, что с 1 октября в Украине вырастут тарифы на электричество. И сразу поправил себя.

Премьер-министр Денис Шмыгаль оговорился во время заседания Кабмина, сказав, что в Украине повысятся тарифы на электроэнергию. Это произошло во время вступительного слова премьера, когда он рассказывал о готовности Украины к новому отопительному сезону.

"Средств для дальнейшей закупки голубого топлива у нас достаточно. Тарифы будут оставаться стабильными, а программу субсидий мы увеличиваем. Также, начиная с 1 октября, тариф на электроэнергию будет увеличен... будет снижен, прошу прощения... До 1,44 за киловатт для 80% украинских семей", - сказал он.

Также во время вступительного слова Шмыгаль сообщил, что готовность Украины к новому отопительному сезону превышает 90%.

Тариф на электроэнергию: что необходимо знать

11 августа 2021 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц.

При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

Автор: Юрий Годован