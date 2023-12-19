Один ингредиент сделает ее незабываемой.

Жареный картофель является основным блюдом в репертуаре каждого британского шеф-повара, и кулинар Гордон Рамзи знает кое-что о том, как добиться идеального сочетания хруста и пышности, пишет Express.

Многие рецепты для получения более хрустящей корочки требуют добавления муки, пищевой соды или соли. Но Гордон использует что-то немного другое.

Его идеальный жареный картофель готовится с манной крупой.

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"Ингредиент представляет собой муку грубого помола, состоящую в основном из питательных зародышей зерна пшеницы, натурального побочного продукта белой муки, просеянной при помоле", - говорится в публикации.

Конечно, хорошая техника также важна, и шеф-повар утверждает, что все сводится к трем этапам:

"Встряхнуть, обмазать манной крупой и сильно нагреть жир - все это помогает обеспечить хрустящую золотистую корочку снаружи, в то время как середина остается пышной".

Также кулинар отмечает, что когда дело доходит до жареного картофеля, для получения наилучшего вкуса необходима хорошая приправа, поэтому стоит заменить обычную соль и перец морской солью и свежемолотым перцем горошком.

Также стоит добавить куркуму и хлопья чили. Ими лучше всего посыпать картофель перед запеканием.

Ранее УНИАН писал, как приготовить суперхрустящий картофель.

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