Картофель - универсальный овощ, который может стать ингредиентом для блюда, самостоятельным блюдом или гарниром. УНИАН узнал, как готовится картошка в духовке на противне со сливочно-грибным соусом. Приготовьте и больше не сможете отказаться от такого рецепта!
Картошка с грибами и сливочным соусом - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель крупный - 5-6 шт
- Оливковое масло для смазывания
- Свежие грибы - 200 гр
- Репчатый лук - 1 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Кулинарные сливки - 250 мл
- Соль - 1 ч.л
- Мускатный орех - щепотка
- Молотый черный перец - 0.5 ч.л
- Сливочное масло
- Оливковое масло - 3 ст.л + для смазывания
- Моцарелла - для украшения
Также для этого рецепта понадобится бумага для выпечки и алюминиевая фольга.
Картошка запечённая в духовке готовится следующим образом - сначала вам нужно тщательно вымыть корнеплоды от грязи. Затем нагреть духовку до 200 градусов.
Смазать картофель оливковым маслом и завернуть каждый по отдельности в бумагу для выпечки и алюминиевую фольгу. Выложите в форму и поставьте в духовку до полного размягчения (примерно час-полтора).
Нагреть оливковое и сливочное масло в сковороде, добавить нарезанный лук. Обжаривать около 5 минут и выложить грибы. Жарить до выпаривания жидкости, добавить тертый чеснок и специи. После того как грибы приобретут золотистый цвет, влить сливки, готовить, помешивая, еще 5 минут. Добавить столовую ложку нарезанного чеснока и перемешать.
Освободить картофель от бумаги и сделать надрез в центре. Вилкой немного размять внутреннюю часть. Посыпать сверху сыром моцарелла и 2-3 столовыми ложками грибного соуса, а потом снова сыром. Вернуть в духовку еще на 10 минут. Перед подачей посыпать измельченным чесноком.