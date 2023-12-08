Такая печеная картошка в духовке с грибным соусом - находка для любой хозяйки.

Картофель - универсальный овощ, который может стать ингредиентом для блюда, самостоятельным блюдом или гарниром. УНИАН узнал, как готовится картошка в духовке на противне со сливочно-грибным соусом. Приготовьте и больше не сможете отказаться от такого рецепта!

Картошка с грибами и сливочным соусом - рецепт

Ингредиенты:

Картофель крупный - 5-6 шт

Оливковое масло для смазывания

Свежие грибы - 200 гр

Репчатый лук - 1 шт

Чеснок - 1 зубчик

Кулинарные сливки - 250 мл

Соль - 1 ч.л

Мускатный орех - щепотка

Молотый черный перец - 0.5 ч.л

Сливочное масло

Оливковое масло - 3 ст.л + для смазывания

Моцарелла - для украшения

Также для этого рецепта понадобится бумага для выпечки и алюминиевая фольга.

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Картошка запечённая в духовке готовится следующим образом - сначала вам нужно тщательно вымыть корнеплоды от грязи. Затем нагреть духовку до 200 градусов.

Смазать картофель оливковым маслом и завернуть каждый по отдельности в бумагу для выпечки и алюминиевую фольгу. Выложите в форму и поставьте в духовку до полного размягчения (примерно час-полтора).

Нагреть оливковое и сливочное масло в сковороде, добавить нарезанный лук. Обжаривать около 5 минут и выложить грибы. Жарить до выпаривания жидкости, добавить тертый чеснок и специи. После того как грибы приобретут золотистый цвет, влить сливки, готовить, помешивая, еще 5 минут. Добавить столовую ложку нарезанного чеснока и перемешать.

Освободить картофель от бумаги и сделать надрез в центре. Вилкой немного размять внутреннюю часть. Посыпать сверху сыром моцарелла и 2-3 столовыми ложками грибного соуса, а потом снова сыром. Вернуть в духовку еще на 10 минут. Перед подачей посыпать измельченным чесноком.

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