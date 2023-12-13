Необходимо удалить из овоща лишний крахмал.

Если вам нравится, чтобы картофель был очень хрустящим, этот несложный, но фантастически эффективный трюк поможет.

Как пишет The Daily Meal, все, что вам потребуется, - миска с ледяной водой. Нарежьте картофель ломтиками и бросьте их в воду перед запеканием.

Замачивание нарезанного картофеля в ледяной воде вытянет лишний крахмал, в результате чего картошка станет очень-очень хрустящей. Даже несколько минут в холодной воде избавят овощ от части крахмала. После замачивания картофель нужно высушить и подготовить к запеканию.

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Стоит отметить, что замачивание нарезанного картофеля в ледяной воде часто используется для того, чтобы приготовить самый хрустящий картофель фри, но это может быть полезно для любого вида картофеля. Удаление лишнего крахмала поможет избежать мягкости и липкости картофеля.

Опубликованное Национальной медицинской библиотекой исследование утверждает, что крахмал в картофеле активируется под воздействием тепла и влаги. При нагревании он размягчается в процессе, называемом желатинизацией. Эти гранулы крахмала затем увеличиваются, лопаются и утолщаются, что делает картофель липким. Потому холодная температура ледяной воды может помочь этим крахмальным клеткам "закрыться" перед приготовлением. И это лишь один из способов добиться того, чтобы картофель получился суперхрустящим.

Кроме того, слишком большое содержание крахмала может даже помешать равномерному приготовлению картофеля. Так что, если в картофеле меньше крахмала, он не только станет более хрустящим, но и будет готовиться намного лучше.

Ранее УНИАН писал, как приготовить идеально запеченный картофель Гордона Рамзи.

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