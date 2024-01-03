По словам эксперта, сверхбогатые люди меньше озабочены экономией и сбережениями.

Бывший трейдер с Уолл-стрит и основатель феномена финансового капитала Your Rich BFF Вивиан Ту, который заработал свой первый миллион в 27 лет, озвучил 4 "непопулярных" правила, которым следуют богатые люди. Большинство других их не соблюдает.

Правила богатых людей

По словам эксперта, когда он начал свою карьеру на Уолл-стрит, то понял, что сверхбогатые люди меньше озабочены экономией и сбережениями, а больше сосредоточены на инвестировании и увеличении своего богатства.

Наблюдая и учась на их привычках, Вивиан Ту заработал свой первый миллион к 27 годам. Он раскрыл четыре непопулярных правила, которым следуют богатые люди:

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Не беспокойтесь о том, чтобы произвести впечатление на людей. Богатые люди вкладывают большую часть своей покупательной способности в покупку активов (того, что приносит им деньги с течением времени), а не пассивов (того, что со временем стоит им денег). Им все равно, что вы о них думаете и впечатлены ли вы.

Имейте мышление изобилия. У многих людей мышление дефицита - постоянное ощущение, что "нам никогда не будет достаточно денег, что мы находимся в одном шаге от катастрофы и нам нужно копить каждую копейку". У богатых людей мышление изобилия. Поскольку они знают, что смогут позаботиться о своих счетах, они не волнуются. Это дает им свободу решать, что они хотят делать со своим временем, а не сосредотачиваться только на том, что им нужно делать, чтобы выжить.

Думайте о долгосрочной перспективе. Богатые люди понимают, что иногда на все нужно время, и они рады ждать. Они короли и королевы отложенного удовлетворения.

Делитесь и меняйтесь. Богатые люди мыслят стратегически и смотрят в будущее, они понимают, что, когда они открыто делятся своими знаниями, другие люди будут более склонны делиться тем, что знают сами. Это еще одна ценная форма валюты.

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