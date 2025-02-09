Одного его присутствия было достаточно, чтобы поднять боевой дух солдат.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал историю о легендарном боевом коне Warrior, которого "немцы не смогли убить" во время Первой мировой войны.

"Среди множества животных, оставивших свой след в Первой мировой войне, один конь выделялся, и не тем, что изменил ход битвы, а тем, что олицетворял грубую выносливость и несокрушимый дух", - написал он в своей статье на Forbes.

Отмечается, что Warrior родился в 1908 году и провел свои ранние годы до 1914-го на идиллических пастбищах острова Уайт. Под опекой генерала Джона "Джека" Сили, который впоследствии стал не только ключевым военачальником, но и близким союзником и личным другом Уинстона Черчилля, этот удивительный конь развил интеллект, самообладание и острую интуицию, которые впоследствии стали его главными достоинствами.

Видео дня

Когда разразилась война, и Сили откликнулся на призыв служить, они вместе с конем пересекли Ла-Манш и отправились во Францию.

"Война проверит их способами, которые никто из них не мог себе представить, но связь, которую они построили, окажется такой же нерушимой, как и сама война", - говорится в публикации.

Храбрость Warrior была проверена на некоторых из самых беспощадных полей сражений войны, отметил Трэверс:

"В Ипре, под беспощадным артиллерийским огнем, он пробирался по местности, изрытой воронками от снарядов, уклоняясь от обрушивающихся траншей и разрывов шрапнели. Его инстинкт опасности не раз спасал Сили от неминуемой смерти, заслужив ему репутацию коня, который просто отказывалась падать. Во время битвы на Сомме в 1916 году, где целые дивизии были вырублены за считанные минуты, Warrior ринулся в атаку через кошмарный участок нейтральной полосы. Взрывы разрывали землю, подбрасывая людей и коней в воздух, но он продолжал идти вперед…".

Со своим самым большим испытанием Warrior столкнулся в Пашендейле в 1917 году:

"Проливной дождь превратил поле битвы в бездонное болото, поглощая как солдат, так и животных. Warrior и Сили тонули, их движения были вялыми, поскольку грязь тянула их вниз. Тем не менее, благодаря чистой силе воли, он освободился от трясины".

Особенно отметил Трэверс роль Warrior в решающей Амьенской операции, последнего отчаянного рывка, чтобы прорвать немецкие линии:

"Он скакал по задымленным полям, копытами стуча по телам павших солдат, уклоняясь от воронок и осколков, которые поглощали целые подразделения. Одного его присутствия было достаточно, чтобы поднять боевой дух - если Warrior мог продолжать идти, то и люди тоже могли. Атака увенчалась успехом. Немецкий фронт прогнулся под тяжестью атаки, заставив отступить, что помогло переломить ход войны".

В 1918 году пушки наконец замолчали, и Warrior вернулся домой на остров Уайт.

"Когда Warrior скончался в 1941 году в почтенном возрасте 33 лет - впечатляющая продолжительность жизни, учитывая, что большинство лошадей живут от 25 до 30 лет, - газеты опубликовали его некролог, воздавая ему почести не только как боевому коню, но и как символу выживания в Первой мировой войне", - отметил автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, как во время Второй мировой войны трагически погибла 5,5-метровая королевская кобра, которая была самой длинной когда-либо зарегистрированной ядовитой змеей.

Вас также могут заинтересовать новости: