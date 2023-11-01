Выбор картофеля и соблюдение правил приготовления помогут сделать пюре как в ресторане.

Пюре - это дешевое, вкусное и очень сытное блюдо. Шеф-повар Мэри-Фрэнсис Хек, работающая на экспериментальной кухне Bon Appetit, рассказала о девяти лучших советах по приготовлению картофеля. Некоторые из них могут вас удивить.

Как пишет Mirror, все начинается с выбора картофеля - лучше использовать более одного сорта. Для оптимальной консистенции попробуйте одновременно восковой картофель и с высоким содержанием крахмала.

Затем убедитесь, что вы хорошо вымыли корнеплоды. Частицы грязи в блюде никому не понравятся. В-третьих, не используйте кипящую воду. Положите картофель в холодную воду - благодаря постепенному нагреванию он равномерно сварится.

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Также шеф-повар советует солить воду и поддерживать стабильную температуру. Если картофель будет вариться на сильном огне, то он распадется. Прежде чем начать толочь, тщательно слейте воду.

Фрэнсис советует не экономить на толкушке. Также можно перетирать через металлическое ситечко. Правильный подбор инструментов сделает картофель пышным и без комочков.

Кроме того, она рекомендует подогревать молоко перед добавлением, благодаря этому пюре будет теплым и гладким. В то же время масло должно быть холодным. Вмешайте его постепенно для шелковистой текстуры.

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