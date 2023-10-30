Шеф-повар готовит свой суп с вниманием к деталям, что является отличительной чертой фирменного изысканного стиля.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, имеющий три звезды Мишлен, поделился простым секретом, который сделает ваш суп с брокколи невероятно вкусным.

Как пишет Tasting table, можно ожидать, что рецепты такого профессионального повара будут сложными и с труднодоступными ингредиентами. Однако его суп, впервые опубликованный в "Страсти Гордона Рамзи ко вкусу" очень прост.

Он состоит только из брокколи, воды, сливок, соли и перца. Именно метод бережной варки и приготовления создает ту самую гладкую основу. Двойные сливки - это вишенка на торте, которая завершает это блюдо.

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Известно, что двойные сливки содержат 50% жира, а обычные жирные сливки - всего 35%. Конечно, если вы не можете найти первые, то вторые - также подойдут как альтернатива.

Суп из брокколи Гордона Рамзи готовится с вниманием к деталям, что является отличительной чертой фирменного изысканного стиля этого шеф-повара.

В частности, перед приготовлением он убирает волокнистые стебли и оставляет только нежные соцветия брокколи. После короткого кипячения в подсоленной воде Рамзи смешивает брокколи с достаточным количеством воды, чтобы получить безупречно гладкую и глянцевую текстуру без каких-либо комков или волокнистых остатков. В полученное пюре повар добавляет двойные сливки и приправляет специями.

Отмечается, что важно избегать замены на сгущенные сливки или крем-фреш в этом рецепте - они могут добавить нежелательный вкус. Сгущенные сливки образуются в результате выпечки двойных сливок, чтобы испарить часть влаги, увеличить содержание жира и поджарить молочный сахар. В то же время крем-фреш, который похож на сметану, имеет легкую кислинку. Лучшая альтернатива - жирные сливки, которые придадут супу насыщенный и чистый молочный вкус.

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