Бывалые огородники никогда не выбрасывают использованные пластиковые вилки.

Мы привыкли что вилками едят, а одноразовые после еды - выбрасывают. Но только не опытные дачники: они их собирают, а потом используют у себя на участке. Рассказываем, зачем им нужны пластиковые вилки.

Зачем дачники втыкают одноразовые вилки в землю

Несмотря на то, что разовые вилки - это пластик, огородники-садоводы нашли ему необычный способ применения, и даже не один. Вот что они делают в саду и на огороде из одноразовой посуды.

"Забор" от грызунов

Если воткнуть пластиковые вилки в землю по периметру грядки, то можно защитить ее от грызунов. Такой "частокол" воспринимается вредителями как забор и его стараются обойти.

Видео дня

Опора для растений

Из использованных вилок может получиться хорошая опора: достаточно выломать два средних зубчика и воткнуть вилку ручкой в почву.

Так, к примеру, можно подпереть стебли клубники - и ягоды не будут лежать на земле и пачкаться. Можно такие опоры использовать и для других невысоких растений или цветов.

Защита грядок от котов

У котов есть привычка: они любят пойти на огород и вываляться на грядке, поспать на ней под весенним солнышком или сходить в туалет. Но после таких кошачьих "солнечных ванн" и "процедур" урожая можно не ждать.

Что делают огородники? Они втыкают вилки в землю зубчиками вверх. Котам не нравится такой порядок вещей, и они уходят понежиться в другое место.

Ранее мы рассказывали, что можно сажать в марте в открытый грунт на огороде и в цветнике.

Вас также могут заинтересовать новости: