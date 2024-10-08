Будущий миллиардер с детства увлекался научной фантастикой.

Илон Маск с детства увлекался научной фантистикой, и именно этим можно объяснить его решение принять участие в гонке по развитию искусственного интеллекта. Об этом сказал журналист и автор биографии американского миллиардера Уолтер Айзексон, информирует Business Insider.

Автор который провел два года, наблюдая за Маском на встречах и его повседневной жизнью, когда миллиардер руководил Tesla и приобрел Twitter, вспомнил момент, когда Маск поделился своим видением создания новой компании ИИ, отдыхая у бассейна в арендованном доме в Остине:

"Он говорит мне: "Я собираюсь создать с нуля компанию искусственного интеллекта, потому что я не доверяю Сэму Альтману".

Айзексон также предположил, что детские стремления Маска и интерес к научной фантастике могут способствовать его решению принять участие в гонке ИИ со своим стартапом xAI, который конкурирует с OpenAI - возглавляемой Альтманом компанией, которую он помог основать и финансировал до появления разногласий.

"У него есть определенные миссии, которые он выполнял всю свою жизнь. Он читал Айзека Азимова, он читал книги о роботах, он думал, что роботы могут восстать против нас. (Он должен - УНИАН) "прийти и спасти нас от враждебного ИИ", - считает Айзексон.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Искусственный интеллект изменит войну. Такое мнение высказала директор проекта "Новая Украина" в Институте прогрессивной политики Тамар Якоби.

По ее словам, у российских оккупантов есть несколько преимуществ перед украинскими разработчиками беспилотников, но все может нивелировать искусственный интеллект.

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