Эксперт заявил, что у россиян есть несколько преимуществ перед украинскими разработчиками беспилотников, но все может нивелировать искусственный интеллект.

За два с половиной года войны дроны кардинально изменили боевые действия в Украине. Сейчас главным преимуществом РФ является способность подавлять и подменять радиосигналы, которые соединяют украинские дроны с пилотами. В долгосрочной перспективе все может исправить искусственный интеллект.

Ранее Мадяр уже заявлял, что в 2025 году пилоты БПЛА будут не нужны. Но у разработчиков есть несколько задач — два важных шага, которые дрон с искусственным интеллектом должен уметь выполнять самостоятельно, пишет директор проекта "Новая Украина" в Институте прогрессивной политики Тамар Якоби для New York Post.

Первая задача — навигация. Необходима разработка программного обеспечения для миниатюрного контроллера полета на борту дрона, который будет знать предполагаемый маршрут и сможет распознать местность внизу, направляя устройство к цели без помощи GPS или других средств, говорится в материале.

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Вторая задача — научить ИИ распознавать цели и сбрасывать взрывной заряд без сигнала от пилота на земле, заявляет Якоби. Эксперт уточнил, что в Украине есть стартап DroneControl — один из немногих, который работает над решением этих проблем. Менеджер компании Дмитрий Сальтовец заявляет, что у россиян есть несколько преимуществ в этом направлении:

"У русских больше денег. У них более мощная электроника, и они делают более крупные дроны, производимые в больших количествах на государственных заводах — в рамках российского военно-промышленного комплекса"

Якоби уточняет, что DroneControl, в свою очередь, является небольшой частной компанией, работающей с минимальным бюджетом и без "контакта" с государством. Поэтому, по его словам, инженеры и программисты, движимые чувством военного долга, вынуждены обходиться тем, что есть. В материале говорится, что на фронте уже используется элементарный ИИ, чтобы помогать пилотам нацеливаться на ближайшие объекты. Это делает подразделение "Небесна кара" 54 ОМБр ВСУ, на окраине Славянска.

Ситуация с дронами на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что Китай поставляет России дроны для испытаний на войне в Украине. Сделку, как сообщается, заключили еще в 2023 году. Однако есть "доказательства", что китайские компании поставляют оккупантам смертоносное оружие.

Кроме того, у ВСУ проблемы с росийским дроном "Орион", FPV-перехватчики не справляюся.

"Над Чёрным морем БПЛА "Орион" сутками барражирует и ведёт разведку в направлении Николаевской и Одесской областей", – отметил военный обозреватель Александр Коваленко.

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