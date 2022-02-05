Ее не на шутку разгневал один из поступков возлюбленного.

Жительница Новой Зеландии выставила на аукцион своего мужа после того, как он уехал на рыбалку, оставив ее с детьми во время школьных каникул.

Об этом сообщает Independent.

Линда Макалистер и ее муж Джон поженились в 2019 году. Пара воспитывает двух сыновей: 4-летнего Кольта и 6-летнего Райдера.

Недавно во время школьных каникул муж уехал на рыбалку, оставив Линду с сыновьями дома. Поступок мужа не на шутку ее разозлил, поэтому она решилась прибегнуть к радикальным мерам.

Женщина решила выставить на продажу мужа в онлайн-аукционе TradeMe.

"Продается муж. Рост - 184 сантиметра. Возраст - 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Возможно, бывает тревожным в незнакомой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легкий в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит", - написала женщина в графе "Описание товара".

Однако выходка женщины даже понравилась Джону. Он активно следил за торгами, ведь был уверен, что за него отдадут немалые деньги. Впрочем, за лот были готовы отдать чуть больше, чем 70 долларов. Через некоторое время объявление исчезло с платформы за нарушение правил.

Менеджер TradeMe по соблюдению политики сайта Джеймс Райан заявил, что у них впервые пытались продать мужа.

Читайте такжеАмериканская молодежь запустила тренд об Украине в TikTok: ответили украинцы и россиянеКак сообщал УНИАН, ранее Пастор из Теннесси (США) Грег Локк возглавил публичное сожжение серии книг Джоан Ролинг о "Гарри Поттере" и вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" в рамках борьбы с "демоническим влиянием".

Вас также могут заинтересовать новости: