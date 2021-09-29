Животное заставляли делать физические упражнения под надзором человека.

В австралийском заказнике Safe Haven (штат Квинсленд) самке вомбата по кличке Мисс Руби из-за лишнего веса назначили специальную программу похудения.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что Мисс Руби критически располнела. Животное весило 35 килограммов, хотя обычно вомбаты весят от 20.

Чтобы исправить ситуацию, животное заставляли делать физические упражнения под надзором человека.

Читайте такжеТолстяк-рекордсмен за три года похудел на 330 килограммовИзвестно, что, кроме Мисс Руби, в заказнике живут более 20 южных шерстоносых вомбатов. Этот вид находится на грани исчезновения.

Вомбаты – роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей или гигантского хомяка.

Ранее сообщалось, как в сети показали историю похудения толстого кота Антона из Днепра. Он плавал в бассейне, делал упражнения и придерживался диеты.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц