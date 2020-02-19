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В сети показали историю похудения толстого кота Антона из Днепра (видео)

18:03, 19 февраля 2020
Курьёзы
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Чтобы похудеть, кот Антон из Днепра регулярно плавал в бассейне / скриншот

В одной из ветеринарных клиник Днепра сняли на видео путь похудения кота по кличке Антон. Он плавал в бассейне, делал упражнения и придерживался диеты.

Читайте такжеВ Германии целая бригада пожарных бросилась спасать слишком толстую крысуСоответствующий ролик опубликован на Facebook-странице клиники.

На видео видно, что два месяца назад кот из-за избыточного веса не мог даже запрыгнуть на диван.

В ветклинике Днепра для Антона составили целый план по похудению. И за полтора месяца ему удалось сбросить два килограмма.

Теперь Антон с легкостью преодолевает препятствия и запрыгивает куда угодно.

Ранее УНИАН сообщал, как толстый кот превратился в атлета и покорил сеть.

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