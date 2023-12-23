В частности, не бойтесь переборщить с утренним кофе и получайте достаточно витамина D.

Исследователи долголетия собрали несколько главных привычек долгожителей, которые могут и вам помочь продлить вашу жизнь, пишет Business Insider.

7 секретов долголетия

Следование этим достаточно простым и полезным правилам, которые выделяют исследователи, доступно каждому. Вот что они советуют:

Перекусывайте своим сердцем на здоровье

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Темный шоколад, кофе и чай содержат вещества (полифенолы и антиоксиданты), которые защищают от хронических заболеваний и болезней сердца, утверждает эксперт Габби Ландсверк. И не бойтесь переборщить с утренним кофе. Люди, которые выпивают более пяти-шести чашек кофе в день, могут иметь меньший риск смерти, чем те, кто пьет минимальное количество кофе или вообще избегает напитков с кофеином.

Тренируйтесь умнее, а не усерднее

Регулярные физические упражнения необходимы, но не полагайтесь только на аэробные упражнения, такие как бег и езда на велосипеде, если вы хотите максимизировать свои шансы прожить дольше.

Чаще общайтесь с друзьями

Растущее количество исследований показывает, что поддержание отношений в отношениях так же важно, как такие привычки, как диета и физические упражнения, когда речь идет о долголетии. Это может быть связано с тем, что одиночество может привести к хроническому воспалению, которое отвечает за повышенный риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем, рассказала профессор Серафине Кенни.

Получайте достаточно витамина D

Как сообщила эксперт Хилари Брюк, многие известные специалисты в области исследований в области борьбы со старением принимают добавки с витамином D, чтобы обеспечить его достаточное для организма количество.

Ешьте фасоль

Исследователь так называемых "Голубых зон" (там проживает наибольшее количество долгожителей) Дэн Бюттнер называет фасоль единственным суперпродуктом, который есть в мире. В "Голубых зонах" мира фасоль является основным продуктом питания.

Отдавайте предпочтение достаточному сну

Хороший сон связан с несколькими преимуществами для здоровья, повышающими продолжительность жизни, включая улучшение психического здоровья, улучшение обмена веществ и даже повышение эффективности вашей диеты и физических упражнений.

Живите как в Средиземноморье

Средиземноморскую диету часто называют одной из самых здоровых диет, и исследования показали, что она также может снизить риск ранней смерти. В рационе много морепродуктов, оливкового масла и овощей. Но и не только диета может помочь продлить жизнь. Недавнее исследование показало, что ведение средиземноморского образа жизни также может снизить риск ранней смерти. Этот образ жизни включает в себя достаточный отдых, проведение времени с близкими, прием пищи с друзьями и семьей и физические упражнения.

Ранее УНИАН писал, как 106-летняя супербабушка открыла четыре секрета долголетия.

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