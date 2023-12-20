Один из них - улыбаться.

106-летняя жительница Австралии Кэти Макрей дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь, пишет Business Insider.

Женщина не думает, что вообще существует какой-то особый секрет, объясняющий ее долголетие. Но в первую очередь она всегда советует людям жить полной жизнью, как сама это делала и продолжает делать.

Четыре секрета долголетия 106-летней супербабушки

На вопрос о ее совете людям, желающим прожить долгую жизнь, Кэти Макрей сказала:

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"Мой совет людям - жить полной жизнью, улыбаться и просто наслаждаться всем, что встречается на вашем пути".

При этом она рассказала о четырех других факторах образа жизни, которые, по ее мнению, позволили ей продолжать улыбаться в столь преклонном возрасте:

садоводство всю жизнь;

игра в боулинг;

работать и оставаться занятым;

продолжать улыбаться.

"Просто улыбайтесь, будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью", - главный совет Кэти Макрей.

Ранее УНИАН писал, как 105-летняя женщина рассказала о своем секрете долголетия.

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