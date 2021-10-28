Речь идет о сумме в размере 70 млн швейцарских франков.

Швейцария получила "положительный ответ" от украинской власти относительно завершения судебных процедур, которые должны позволить Украине получить замороженные активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный советник, вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кассис ответил на вопрос, что препятствует возвращению замороженных в Швейцарии средств Януковича в Украину и удастся ли их вернуть до 2024 года, поскольку через три года по швейцарскому законодательству больше не удастся продлевать действие санкций в отношении активов Януковича.

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"Действительно, сейчас между Украиной и Швейцарией есть взаимная помощь в судебной сфере. Речь идет о сумме в 70 миллионов швейцарских франков, и эти средства принадлежат украинскому народу", - сказал он.

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии отметил, что этот вопрос сегодня обсуждался на переговорах с Кулебой и еще раньше поднимался на конференции реформ в Вильнюсе.

"И действительно, семь лет прошло с тех пор, и мы отметили и сигнализировали в Украину, что остается три года (для сохранения возможности замораживания активов Януковича в Швейцарии - УНИАН). Но мы получили положительный ответ в том смысле, что происходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы, как только юридическая ситуация в Украине изменится в судебной сфере, эти средства могли вернуться в Украину", - сказал Кассис.

Активы Януковича в Швейцарии

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2021 года в Швейцарии заявили, что активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения могут быть заморожены еще три года.

В феврале 2014 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии решило заморозить счета около 20 человек в банках Конфедерации, в том числе Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других бывших членов украинского правительства. Речь идет о сумме в размере 70 млн швейцарских франков.

Швейцария ожидает судебных решений в отношении представителей режима Януковича для ускорения возвращения украденных активов. 15 декабря 2016 года посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойрер отмечал, что возвращение в Украину активов Януковича без судебных решений об установлении их незаконного происхождения маловероятно.

Автор: Виталий Саенко