Эти собаки очень ласковые и вряд ли проявят агрессию даже к незнакомцу.

Если вы думали о том, чтобы завести новую собаку, то вы не одиноки - в последнее время количество людей, которые хотят завести четверолапого друга, выросло до рекордного уровня. Но выбор может быть нелегким, поскольку в мире существует более 220 пород собак.

Разные породы собак имеют очень разные характеры. Некоторые из них будут с большей вероятностью нападать и кусаться, но большинство собак любой породы вряд ли нанесут какой-либо вред, если их серьезно не спровоцировать. Портал Scotsman назвал 10 пород собак, которые наименее склонны к агрессии и укусам.

1. Боксер

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Известный как особенно добрый и безопасный в общении с детьми, боксер является одной из самых терпеливых среди всех пород собак.

2. Ньюфаундленд

Есть веская причина, почему ньюфаундленда называют "собакой-нянькой". Они могут выглядеть устрашающе, но они невероятно нежные, особенно с детьми, и единственная проблема, которая у вас должна возникнуть, это помешать им нежно облизывать незнакомцев.

3. Лабрадор ретривер

От зубов лабрадора ретривера как правило страдают только палки. Известные своим дружелюбным и любящим характером, лабрадоры очень редко кусаются - одна из многих причин, почему они являются самой популярной породой собак в мире.

4. Французский бульдог

Меньший континентальный родственник бульдога - такой же дружелюбный, если не такой же ленивый. Французский бульдог, как правило, не имеет в себе агрессии, и, даже если он иногда может быть несколько упрямым, он вряд ли сорвется.

5. Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд - это умная порода, которая стремится угождать своим хозяевам, то есть их легко отучить от любой привычки кусаться, которая у них могла быть, когда они были щенками.

6. Золотистый ретривер

То, что касается лабрадора-ретривера, как правило, также касается его близкого родственника золотистого ретривера - включая минимальный риск укуса. Ласковый кусь - худшее, чего выможете ожидать от этой любящей и общительной породы.

7. Бульдог

Бульдог может выглядеть немного сварливым, но смесь кротости и общей лени означает, что это собака, чей лай хуже укуса - и он даже не очень лает.

8. Уиппет

Исследования того, насколько агрессивны определенные породы собак, регулярно показывают, что уиппет является одним из самых пассивных щенков и одним из самых ленивых. Им нужно делать интенсивные упражнения раз в день, но в противном случае они вряд ли озаботятся поднять голову с дивана, не говоря о том, чтобы попытаться кого-то укусить.

9. Кавалер кинг чарльз спаниель

Когда речь заходит о кавалер-кинг-чарльз-спаниеле, главной мотивацией является непревзойденное желание угодить своим владельцам. Даже если одна из этих прекрасных собак немного покусает, когда она поймет, что вызвала недовольство своих хозяев, она вряд ли сделает это снова.

10. Бигль

Бигль является классическим примером породы собак, которая не обязательно является самой послушной из пород, но все равно вряд ли кусается. Дрессировать этих озорных собак может стать кошмаром, они часто пытаются убежать и могут попасть в многочисленные неприятности и приключения. Однако у них совершенно нет злого умысла, то есть ваша любимая пара обуви подвергается большему риску, чем любой другой человек, которого они встречают.

Ранее УНИАН рассказывал, что порода собаки может рассказать о характере ее владельца. Так, хозяева шотландских овчарок очень отзывчивы, хозяева шнауцеров - сильные личности, а владельцы далматинцев любят выделяться из толпы.

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