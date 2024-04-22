Любите ли вы общение, разбираетесь ли в моде, или хотите выделиться из толпы – все это можно узнать, посмотрев на вашего питомца.

Порода вашей собаки может многое рассказать о вашем характере. Любите ли вы общение, разбираетесь ли в моде, или хотите выделиться из толпы – все это можно узнать, посмотрев на вашего питомца. об этом в своем ролике в TikTok рассказал эксперт по собакам МакКенна.

Что касается владельцев шнауцеров, Маккенна говорит, что у вас, вероятно, "сильная" личность, поскольку эти собаки довольно "властные". Маккенна также предполагает, что владельцы такой собаки скорее всего - лидеры в индустрии моды.

Шетландская овчарка, она же шелти - "потрясающая слушательница" и "очень послушная". По словам эксперта, если у вас есть собака этой породы, скорее всего, вы очень чутки и являетесь тем человеком, которому друзья звонят, когда им нужен совет.

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Что касается немецкого короткошерстного пойнтера, Маккенна признает, что ей приходилось работать с очень немногими собаками, которые вели себя хорошо. Если у вас есть рабочая собака этой породы, эксперт считает, что вы, вероятно, хотите создать впечатление, что вы любите природу.

Владельцы собак, которые выбирают добермана, обычно охотятся за "крутой на вид" собакой, у которой в глубине души мягкое сердце, считает Маккенна.

Владельцы далматинцев же, отмечает эксперт, любят выделяться из толпы. "Ваша собака соответствует вашему уникальному индивидуализму", — говорит она.

Что касается владельцев бернских зенненхундов, эксперт предполагает, что вы, вероятно, являетесь поклонником сериалов "Офис" или "Друзья", всегда расслаблены и обладаете отличным чувством юмора.

Относительно бордер-колли, то, по мнению эксперта, вы завели эту собаку для того, чтобы она "любила вас и только вас".

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