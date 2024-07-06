По словам специалистов, такие автомобили с годами только ухудшаются.

Известные автомобильные эксперты советуют водителям избегать двух популярных подержанных автомобилей, которые были критически оценены во время их запуска в 2010-х годах. Адам Моррис и Джим Халл регулярно снимают видео, в которых дают свои рекомендации относительно лучших подержанных автомобилей и ненадежных моделей, которых следует избегать, пишет Express.

Адам Моррис отметил, что Volkswagen Polo пятого поколения не выдержал испытания временем и стал хуже.

"Тогда, то есть 14 лет назад, я думаю, что в том действительно компактном классе, я представляю, что он бы немного выделялся. Он бы конкурировал с такими машинами, как Mazda2 и [Toyota] Yaris. Это хороший пример того, что то, что автомобиль был хорошим, когда он был новым, не означает, что он будет таким и в дальнейшем. Если мы посмотрим на это сегодня, с ретроспективой, то это не должен был быть автомобиль года", - отметил Моррис. Видео дня

Несмотря на то, что Volkswagen Polo является основой модельного ряда немецкой компании с 1975 года, Адам и Джим с критикой отнеслись к модели пятого поколения, которую изготавливали между 2010 и 2017 годами. Также многие считают, что модель предлагает достаточно места для пассажиров и багажа, однако эксперты уверяют, что двигатели были недостаточно мощными, что делало Polo довольно скучным супермини.

Кроме того, в видео Адам и Джим обсудили Volvo XC60 второго поколения, утверждая, что водителям, которые ищут надежный пример, следует остановиться на простом силовом агрегате.

"Можем ли мы просто согласиться, что если вы покупаете дизель или просто бензин, забывая о гибриде, турбине с нагнетателем, конденсаторе потока, ядерном реакторе и паровой энергии, то с ними все в порядке?", - спросил Адам.

"Я, пожалуй, скажу "хорошо", да, я согласен с этим. Они выглядят довольно хорошо с точки зрения стиля. Я бы сказал, что это немного поляризационный автомобиль", - ответил Джим.

Однако Адам предложил водителям, которые ищут надежный и интересный подержанный автомобиль, рассмотреть полностью электрический BMW i3, который выиграл награду в 2014 году.

"Что мне нравится в i3, и почему, по моему мнению, он получил награду, так это то, что это уникальный автомобиль. BMW на самом деле не делала ничего подобного. Я рискну сказать, что он все еще достоин. Ей уже 10 лет, но когда вы видите ее, она все еще имеет актуальный вид. Я не ездил на нем, но мой друг, у которого есть такой, любит, как он едет, плюс, с точки зрения надежности, они кажутся довольно хорошими", - подчеркнул Адам.

Подержанные автомобили - последние новости

Ранее автомобильный эксперт призвал водителей избегать нескольких известных, но ненадежных подержанных пикапов. Он отметил, что есть гораздо лучшие альтернативы по таким же ценам.

Также опытный механик назвал четыре автомобиля, которые быстро окажутся на свалке. Эксперт отметил, что не стоит позволять красивому внешнему виду таких автомобилей обмануть себя, приобретя их.

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