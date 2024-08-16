Эти нежирные белки помогают регулировать уровень сахара в крови.

Уровень глюкозы в крови и масса тела тесно взаимосвязаны, влияя на общее состояние здоровья и метаболические функции. Эффективный контроль уровня глюкозы в крови имеет решающее значение для поддержания стабильного уровня энергии и предотвращения диабета. И, как пишет Shefinds, нежирные белки играют ключевую роль в этом процессе. Они помогают регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес тела благодаря замедленному перевариванию и уменьшению скачков инсулина.

Опрошенные изданием диетологи назвали 4 самых полезных источника белков - это греческий йогурт, сывороточный протеин, дикая рыба и яйца.

Греческий йогурт

Греческий йогурт имеет более низкий гликемический индекс по сравнению со многими другими молочными продуктами. Это означает, что он вызывает более медленное повышение уровня сахара в крови, помогая избежать резких скачков, которые могут повлиять на энергию и чувство голода.

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Также он содержит больше белка, чем обычный йогурт, что может улучшить контроль сахара в крови и снизить аппетит.

Яйца

Яйца являются отличным источником высококачественного белка, который помогает регулировать уровень сахара в крови, замедляя усвоение углеводов. Это может привести к более стабильному уровню сахара в крови и уменьшить вероятность скачков инсулина.

Как отмечают диетологи, яйца обеспечивают чувство сытости, снижают аппетит и способствуют потере веса. Для диабетиков яйца минимально влияют на уровень сахара в крови, если их потреблять в умеренных количествах.

Дикая рыба

Дикая рыба, особенно лосось, скумбрия и сардины, содержит много омега-3 жирных кислот. Доказано, что эти здоровые жиры улучшают чувствительность к инсулину и уменьшают воспаление, что является полезным для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

Изолят сывороточного протеина

Изолят сывороточного протеина является удобным и легкоусвояемым источником белка, который можно добавлять в различные блюда и закуски, что помогает поддерживать сбалансированную диету и контролировать вес.

А для похудения сывороточный протеин может ускорить метаболизм и тепловой эффект пищи. Исследования также показывают, что он поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает аппетит, особенно при употреблении перед едой.

Ранее УНИАН предупреждал, что употребление яиц в большом количестве может представлять определенный риск для некоторых людей. В частности, людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний или диабета лучше ограничить потребление яиц.

Здоровые люди могут съедать до семи яиц в неделю без вреда для здоровья сердца.

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