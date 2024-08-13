В списке есть коммерческие смузи и соки.

Некоторые напитки могут отрицательно повлиять на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении. Чаще это высококалорийные и сладкие напитки, которые содержат добавленный сахар. Такие напитки могут привести к резистентности к инсулину и к увеличению веса, пишет shefinds.com.

Диетологи Крутика Нанавати, Джесси Федер и Шана Абрахам назвали 4 напитка, из-за которых можно набрать лишний вес:

Газировка. Уже неудивительно слышать, насколько вредна газировка для здоровья. По выводам экспертов, некоторые ингредиенты определенных газированных напитков даже связаны с канцерогенными эффектами. Альтернативой может быть газированная вода с натуральным вкусом кусочков свежих фруктов или трав.

Видео дня

Фруктовый сок. Содержит удивительно большое количество фруктозы, которая повышает уровень инсулина и быстро всасывается в кровь. Более того, покупные соки также часто содержат добавленный сахар и другие ингредиенты, которые делают их еще менее полезными, предупреждают диетологи. Разумнее пить свежевыжатые соки, чтобы избежать дополнительных калорий.

Коммерческие смузи. Могут содержать большое количество сахара, сиропов или подслащенных фруктовых соков, что снижает их пищевую ценность. Приготовление домашних смузи из цельных фруктов и овощей обеспечивает питательный и низкокалорийный вариант, утверждают врачи.

Высококалорийные кофейные напитки. Могут невольно способствовать увеличению веса и замедлению метаболизма из-за чрезмерной калорийности и добавленного сахара. Выбор черного кофе с добавлением несладкого молока может сохранить низкокалорийность вашего утреннего напитка и способствовать снижению веса, отметили диетологи.

Напомним, ранее УНИАН назвал 6 полезных напитков для мозга, которые следует пить каждое утро людям за 40.

Вас также могут заинтересовать новости: