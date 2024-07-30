Когда мужчина достигает 50 лет, его тело начинает иначе реагировать на некоторые ингредиенты и питательные вещества.

Мужчинам за 50 лет стоит быть осторожными с видом сыра, который они употребляют. Речь идет о наименее питательной версии натурального - плавленый сыр.

Как пишет healthdigest, сырные продукты, к которым он относится, обычно имеют дополнительные жиры и соль. Это имеет практическое значение: улучшает стабилизацию и плавкость при нагревании, а также обеспечивает более долгий срок хранения.

Повышенный риск для здоровья из-за избытка натрия и жира

Когда человек достигает 50 лет, его тело начинает иначе реагировать на некоторые ингредиенты и питательные вещества, чем это было, когда ему было 40 или 30 лет. Кроме того, возраст повышает вероятность возникновения определенных заболеваний и состояний. Так, высокое кровяное давление (гипертония) и избыточный вес - это две проблемы, с которыми часто сталкиваются взрослые старше 50 лет. Содержание натрия и жира в сырных продуктах может способствовать обеим этим проблемам.

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Согласно статье в Nutrients за 2019 год, было доказано, что чрезмерное потребление натрия вызывает или обостряет гипертонию. При этом диета с ограниченным содержанием натрия связана с улучшением сердечно-сосудистой системы. Что касается жиров, Национальный институт старения советует есть продукты, которые не содержат много насыщенных жиров в возрасте старше 50 лет.

Чем заменить плавленый сыр

Козий сыр может не выглядеть, не вкусить и не работать так же, как плавленый сыр, но способен быть его разумной заменой.

Согласно WebMD, козий сыр наполнен рибофлавином, калием, кальцием, медью и пробиотиками. Это означает, что вы получите максимальную питательную ценность сыра, который вы едите. Это хорошо, особенно если вы стремитесь похудеть.

В исследовании 2020 года, опубликованном в Nutrients, участники мужского пола с избыточным весом, которые ели 60 граммов козьего сыра, обогащённого полиненасыщенными жирными кислотами, в течение 12 недель испытали повышение уровня липопротеинов высокой плотности - так называемого "хорошего холестерина".

Другие новости о сыре

Ранее УНИАН сообщал, что сыр нельзя так хранить в холодильнике.

Врач назвал самый полезный сыр для костей, но у диетологов свое мнение относительно того, какой сыр самый полезный для здоровья.

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